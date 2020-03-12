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    Шоу-биз

    Светлана Лобода неожиданно сменила имидж

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    Светлана Лобода - Светлана Лобода неожиданно сменила имидж
    Светлана Лобода
    instagram.com/lobodaofficial/

    Артистка удивила некоторых поклонников бьюти-преображением

    Украинская певица Светлана Лобода не скрывает, что ежедневно работает над собой. Она регулярно занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Ко всему прочему, артистка любит женственные образы. В последнее время она носит длинные светлые волосы, предпочитая лишь изредка обновлять тон. Однако наступление весны подтолкнуло звезду к бьюти-эксперименту.

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    Светлана Лобода неожиданно сменила имидж
    Светлана Лобода неожиданно сменила имидж
    Светлана Лобода неожиданно сменила имидж
    instagram.com/lobodaofficial/

    На новом фото Лобода предстала в белой футболке и джинсах. Дополнила образ косуха оверсайз со змеиным принтом. Певица сделала яркий макияж с акцентом на губы и продемонстрировала новую прическу. В отличие от коллег, артистка решила не стричься, а заплести трендовые косички — боксерские косы с канекалоном (искусственные волосы).

    Многие поклонники пришли в восторг от нового имиджа звезды. Они отметили, что такая прическа очень ей идет. «Помолодела лет на 10 с такой прической», «Делайте что угодно и это все равно будет топово!», «Как необычно вас видеть с косами», «Вам очень идёт», «Светлана, жгите», — отреагировали подписчики.

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