Светлана Лобода неожиданно сменила имидж



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Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Артистка удивила некоторых поклонников бьюти-преображением

Украинская певица Светлана Лобода не скрывает, что ежедневно работает над собой. Она регулярно занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Ко всему прочему, артистка любит женственные образы. В последнее время она носит длинные светлые волосы, предпочитая лишь изредка обновлять тон. Однако наступление весны подтолкнуло звезду к бьюти-эксперименту.

На новом фото Лобода предстала в белой футболке и джинсах. Дополнила образ косуха оверсайз со змеиным принтом. Певица сделала яркий макияж с акцентом на губы и продемонстрировала новую прическу. В отличие от коллег, артистка решила не стричься, а заплести трендовые косички — боксерские косы с канекалоном (искусственные волосы).

Многие поклонники пришли в восторг от нового имиджа звезды. Они отметили, что такая прическа очень ей идет. «Помолодела лет на 10 с такой прической», «Делайте что угодно и это все равно будет топово!», «Как необычно вас видеть с косами», «Вам очень идёт», «Светлана, жгите», — отреагировали подписчики.