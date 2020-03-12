Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Об отношениях Тома Круза и Кэти Холмс стало известно в 2005 году

Ради своего супруга актриса сменила вероисповедание и обратилась к церкви саентологии

Голливудская пара Кэти Холмс и Том Круз расстались летом 2012 года. Актеры подписали соглашение о разводе, а маленькая Сури переехала в Нью-Йорк вместе со своей матерью. После разрыва со звездой франшизы «Миссия невыполнима» Кэти вернулась к католической церкви. И хотя развод Холмс и Круза стал причиной для многих пересудов, они редко и неохотно рассказывали о том, что между ними произошло.

В новом интервью журналу InStyle актриса неожиданно разоткровенничалась. «Это было тяжелое время. Слишком много внимания было привлечено ко мне, а ведь у меня на руках тогда осталась маленькая дочь», — вспомнила Кэти. По словам знаменитости, поначалу ей было невероятно трудно, но на выручку то и дело приходили совершенно незнакомые люди.

Так, Холмс рассказала историю о добром таксисте, который помог ей донести спящую дочь до дома. А еще она призналась, что только спустя годы научилась справляться с повышенным вниманием к своей персоне. К сожалению, Кэти и словом не обмолвилась о том, общается ли сейчас Том со своей дочерью.