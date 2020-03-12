  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером

    • Розсилка
    <p>Об отношениях Тома Круза и Кэти Холмс стало известно в 2005 году</p> <div></div> - Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером

    Об отношениях Тома Круза и Кэти Холмс стало известно в 2005 году

    Ради своего супруга актриса сменила вероисповедание и обратилась к церкви саентологии

    Голливудская пара Кэти Холмс и Том Круз расстались летом 2012 года. Актеры подписали соглашение о разводе, а маленькая Сури переехала в Нью-Йорк вместе со своей матерью. После разрыва со звездой франшизы «Миссия невыполнима» Кэти вернулась к католической церкви. И хотя развод Холмс и Круза стал причиной для многих пересудов, они редко и неохотно рассказывали о том, что между ними произошло.

    В новом интервью журналу InStyle актриса неожиданно разоткровенничалась. «Это было тяжелое время. Слишком много внимания было привлечено ко мне, а ведь у меня на руках тогда осталась маленькая дочь», — вспомнила Кэти. По словам знаменитости, поначалу ей было невероятно трудно, но на выручку то и дело приходили совершенно незнакомые люди.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером
    Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером
    Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером
    Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером
    Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером
    Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером
    Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером
    Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером
    Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером
    Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером
    Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером
    Экс-супруга Тома Круза впервые откровенно рассказала о разводе со знаменитым актером

    Так, Холмс рассказала историю о добром таксисте, который помог ей донести спящую дочь до дома. А еще она призналась, что только спустя годы научилась справляться с повышенным вниманием к своей персоне. К сожалению, Кэти и словом не обмолвилась о том, общается ли сейчас Том со своей дочерью.

     Читайте также: Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ