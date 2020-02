Дэвид Бекхэм рассказал, что до сих пор хранит билет с номером Виктории, который она дала ему при знакомстве

Дєвид впервые встретил Викторию, когда она пришла посмотреть игру «Манчестер Юнайтед»

Дэвид Бекхэм в эфире шоу Джимми Фэллона рассказал, что до сих пор хранит билет на поезд, на котором Виктория 20 лет назад написала ему свой номер.

Спортсмен рассказал, что очень хорошо помнит день, когда впервые увидел будущую жену, и день, когда она оставила ему свой телефон.

David Beckham kept the train ticket with @victoriabeckham’s phone number written on it from 20 years ago! #FallonTonight pic.twitter.com/SuhfWYlCGV