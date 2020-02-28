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    Жизнь

    В Киеве обокрали квартиру звезды «Скаженого весілля» (фото)

    • Розсилка
    <p>Популярную молодую актрису Аполлинарию Василину ограбили в столице</p> <div></div> - В Киеве обокрали квартиру звезды «Скаженого весілля» (фото)

    Популярную молодую актрису Аполлинарию Василину ограбили в столице

    Фото: instagram.com/vasylyna_apollinariya/

    Грабители украли у девушки все ценные вещи

    Звезда «Бешеного свадьба» сообщила, что с ней произошел неприятный инцидент. Квартиру Аполлинарии Василины ограбили. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

    Грабители украли у девушки все ценные вещи: макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи.

    Актриса отметила, что ей очень обидно за эту ситуацию, ведь она самостоятельно и честно зарабатывала себе на жизнь. А тут пришли неизвестные и забрали у нее все это.

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    В Киеве обокрали квартиру звезды «Скаженого весілля» (фото)
    В Киеве обокрали квартиру звезды «Скаженого весілля» (фото)
    В Киеве обокрали квартиру звезды «Скаженого весілля» (фото)
    В Киеве обокрали квартиру звезды «Скаженого весілля» (фото)
    Фото: instagram.com/vasylyna_apollinariya/

    Ранее продюсер комедии «Безумная свадьба-2» в интервью «Главкому» признался, то фильм собрал почти 42 млн грн в прокате, обогнав при этом «Звездные войны».

     «На сегодняшний день мы собрали почти 42 млн грн. И это третье место по количеству собранных денег и зрителей, которые посмотрели украинский фильм в кинотеатрах за всю историю независимости страны <…> Выпуск второй части происходил параллельно с прокатом новогодних картин, голливудских кинолент, одновременно с фильмами «Дулитл» и «Джуманджи». Мы достойно выдержали конкуренцию и собрали даже больше, чем «Звездные войны» в Украине. Именно поэтому я рад и горжусь работой нашей команды», - рассказал Горбунов.

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