В Киеве обокрали квартиру звезды «Скаженого весілля» (фото)
Популярную молодую актрису Аполлинарию Василину ограбили в столице
Грабители украли у девушки все ценные вещи
Звезда «Бешеного свадьба» сообщила, что с ней произошел неприятный инцидент. Квартиру Аполлинарии Василины ограбили. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Грабители украли у девушки все ценные вещи: макбук, ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи.
Актриса отметила, что ей очень обидно за эту ситуацию, ведь она самостоятельно и честно зарабатывала себе на жизнь. А тут пришли неизвестные и забрали у нее все это.
Ранее продюсер комедии «Безумная свадьба-2» в интервью «Главкому» признался, то фильм собрал почти 42 млн грн в прокате, обогнав при этом «Звездные войны».
«На сегодняшний день мы собрали почти 42 млн грн. И это третье место по количеству собранных денег и зрителей, которые посмотрели украинский фильм в кинотеатрах за всю историю независимости страны <…> Выпуск второй части происходил параллельно с прокатом новогодних картин, голливудских кинолент, одновременно с фильмами «Дулитл» и «Джуманджи». Мы достойно выдержали конкуренцию и собрали даже больше, чем «Звездные войны» в Украине. Именно поэтому я рад и горжусь работой нашей команды», - рассказал Горбунов.