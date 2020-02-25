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    Шоу-биз

    Снежана Бабкина снялась топлес в ванне (фото)

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    <p>Жена музыканта опубликовала откровенный снимок в Инстаграме</p> - Снежана Бабкина снялась топлес в ванне (фото)

    Жена музыканта опубликовала откровенный снимок в Инстаграме

    Фото: instagram.com/snezhana_babkina/

    Не все поклонники артистки оценили столь откровенное фото

    Жена популярного украинского певца Сергея Бабкина Снежана порадовала поклонников откровенным снимком. На своей странице в Инстаграме 34-летняя женщина опубликовала снимок, на котором топлесс в одних плавках лежит в ванне, наполненной голубой водой. Обнаженную грудь Снежана прикрыла руками, держа кружку с напитком.

    «Мои Мальдивы. Понедельник. Первый лунный день. Я - ребенок понедельника. Понедельник - День Луны и голубого цвета. И это про меня! Сегодня мой день! Сегодня мой relax», - отметила Бабкина.

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    Однако не все поклонники артистки оценили такое ее фото. Среди тех, кому понравилось были и такие, которые ее пристыдили.

    «Снежана, зачем такие фото? Похвалить за это надо? Почему кроме Сергея это должен кто-то видеть, другие мужчины должны видеть? Не понимаю», «Снежана - ты умница! Абсолютно свободная и счастливая», «Шикарно, отлично выглядите, мама троих детей», - писали в комментариях подписчики звезды.

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