В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Коби Брайантом (видео)



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В церемонии прощания также приняли участие чемпионы НБА Майкл Джордан и Шакил О’Нил, телеведущий Джимми Киммел, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес и другие знаменитости

Попрощаться с легендарным баскетболистом пришли более 70 000 человек

В Лос-Анджелесе прошла церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной, которые погибли в авиакатастрофе в конце января. Полное видео с церемонии можно посмотреть на сайте Los Angeles Times.

Попрощаться с легендарным спортсменом пришли более 70 000 человек. Поскольку спортивная арена Staples Center, где проходила церемония, вмещает только 30 000 человек, остальные стояли возле стадиона и смотрели церемонию на большом экране.

Церемонию прощания открывала Бейонсе. Она вышла на сцену в желтом костюме — это цвет команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую играл баскетболист.

После этого на сцену вышла вдова Брайанта Ванесса. Она рассказала, что ее муж был очень хорошим отцом и великим спортсменом и их дочь Джианну могло ждать большое будущее в спорте.

«Коби… Он был моим милым мужем и прекрасным отцом наших детей. Он был моим. Он был моим всем. Коби и я были вместе с 17 лет. Я была его первой девушкой, его первой любовью, его женой, его лучшим другом. Его доверенным лицом и его защитником. Он был самым удивительным мужем, Коби позволил мне больше, чем я могла бы выразить словами», — рассказала Ванесса.

“He was my everything.”



Vanessa Bryant remembers Kobe at the Celebration of Life. pic.twitter.com/vHb9xP0qmm — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

«Джианна — удивительно милая и нежная душа. Она всегда была очень чуткой. Она была папиной дочкой, но я знаю, что она любила свою маму. Она была одной из моих самых лучших подруг. Мы не сможем увидеть, как Джианна пойдет в среднюю школу <…> Я никогда не увижу, как моя малышка идет к алтарю, как отец и дочь танцуют вместе или как она сама станет матерью», - добавила вдова.

Коби Брайант и его дочь погибли 26 января при крушении вертолета под Лос-Анджелесом. Вместе с ними на борту были еще семь человек, все они погибли. Вертолет должен был доставить пассажиров на матч молодежных команд.