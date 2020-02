В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Коби Брайантом (видео)

Попрощаться с легендарным баскетболистом пришли более 70 000 человек

В Лос-Анджелесе прошла церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной, которые погибли в авиакатастрофе в конце января. Полное видео с церемонии можно посмотреть на сайте Los Angeles Times.

Попрощаться с легендарным спортсменом пришли более 70 000 человек. Поскольку спортивная арена Staples Center, где проходила церемония, вмещает только 30 000 человек, остальные стояли возле стадиона и смотрели церемонию на большом экране.

Церемонию прощания открывала Бейонсе. Она вышла на сцену в желтом костюме — это цвет команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую играл баскетболист.

После этого на сцену вышла вдова Брайанта Ванесса. Она рассказала, что ее муж был очень хорошим отцом и великим спортсменом и их дочь Джианну могло ждать большое будущее в спорте.

«Коби… Он был моим милым мужем и прекрасным отцом наших детей. Он был моим. Он был моим всем. Коби и я были вместе с 17 лет. Я была его первой девушкой, его первой любовью, его женой, его лучшим другом. Его доверенным лицом и его защитником. Он был самым удивительным мужем, Коби позволил мне больше, чем я могла бы выразить словами», — рассказала Ванесса.

“He was my everything.”



Vanessa Bryant remembers Kobe at the Celebration of Life. pic.twitter.com/vHb9xP0qmm