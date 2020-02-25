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    Жизнь

    В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Коби Брайантом (видео)

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    <p>В церемонии прощания также приняли участие чемпионы НБА Майкл Джордан и Шакил О&rsquo;Нил, телеведущий Джимми Киммел, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес и другие знаменитости</p> <div></div> - В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Коби Брайантом (видео)

    В церемонии прощания также приняли участие чемпионы НБА Майкл Джордан и Шакил О’Нил, телеведущий Джимми Киммел, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес и другие знаменитости

    Попрощаться с легендарным баскетболистом пришли более 70 000 человек

    В Лос-Анджелесе прошла церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной, которые погибли в авиакатастрофе в конце января. Полное видео с церемонии можно посмотреть на сайте Los Angeles Times.

    Попрощаться с легендарным спортсменом пришли более 70 000 человек. Поскольку спортивная арена Staples Center, где проходила церемония, вмещает только 30 000 человек, остальные стояли возле стадиона и смотрели церемонию на большом экране.

    Церемонию прощания открывала Бейонсе. Она вышла на сцену в желтом костюме — это цвет команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую играл баскетболист.

    После этого на сцену вышла вдова Брайанта Ванесса. Она рассказала, что ее муж был очень хорошим отцом и великим спортсменом и их дочь Джианну могло ждать большое будущее в спорте.

    «Коби… Он был моим милым мужем и прекрасным отцом наших детей. Он был моим. Он был моим всем. Коби и я были вместе с 17 лет. Я была его первой девушкой, его первой любовью, его женой, его лучшим другом. Его доверенным лицом и его защитником. Он был самым удивительным мужем, Коби позволил мне больше, чем я могла бы выразить словами», — рассказала Ванесса.

    «Джианна — удивительно милая и нежная душа. Она всегда была очень чуткой. Она была папиной дочкой, но я знаю, что она любила свою маму. Она была одной из моих самых лучших подруг. Мы не сможем увидеть, как Джианна пойдет в среднюю школу <…> Я никогда не увижу, как моя малышка идет к алтарю, как отец и дочь танцуют вместе или как она сама станет матерью», - добавила вдова.

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    В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Коби Брайантом (видео)
    В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Коби Брайантом (видео)
    В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Коби Брайантом (видео)
    В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Коби Брайантом (видео)
    В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Коби Брайантом (видео)
    В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Коби Брайантом (видео)
    В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Коби Брайантом (видео)
    В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Коби Брайантом (видео)
    В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Коби Брайантом (видео)
    В Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с Коби Брайантом (видео)

    Коби Брайант и его дочь погибли 26 января при крушении вертолета под Лос-Анджелесом. Вместе с ними на борту были еще семь человек, все они погибли. Вертолет должен был доставить пассажиров на матч молодежных команд.

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