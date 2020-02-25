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    Жизнь

    Невеста Виктора Павлика снялась обнаженной в душе (фото)

    • Розсилка
    Молодая избранница Виктора Павлика Екатерина Репьяхова - Невеста Виктора Павлика снялась обнаженной в душе (фото)
    Молодая избранница Виктора Павлика Екатерина Репьяхова

    Девушка порадовала поклонников откровенным фото

    Невеста Виктора Павлика Екатерина опубликовала откровенное фото. На своей странице в Инстаграме 25-летняя девушка опубликовала снимок, на котором позирует обнаженной в душе.

    «Зашла почитала в Интернете какой бред пишут эти грязные журналисты, некорректно цитатой мое интервью, выворачивая все с целью поднять активность на своих порталах и сайтах. Отмылась, открестилась от этой грязи и пошла дальше любить своего лучшего в мире будущего мужа». - отметила во пикантным снимком девушка.

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    В интервью Екатерина призналась, что после смерти Виктора, который по ее словам не проживет до 100 лет, планирует второй раз выйти замуж, а сейчас написала, что любить его до 100 лет и умрет с ним в один день.

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    Невеста Виктора Павлика снялась обнаженной в душе (фото)
    Невеста Виктора Павлика снялась обнаженной в душе (фото)
    Невеста Виктора Павлика снялась обнаженной в душе (фото)
    Невеста Виктора Павлика снялась обнаженной в душе (фото)
    Невеста Виктора Павлика снялась обнаженной в душе (фото)
    Невеста Виктора Павлика снялась обнаженной в душе (фото)
    Невеста Виктора Павлика снялась обнаженной в душе (фото)
    Невеста Виктора Павлика снялась обнаженной в душе (фото)
    Невеста Виктора Павлика снялась обнаженной в душе (фото)

    «И так, назло всем вам, мы проживем до 100 лет Виктора Павлика и умрем в один день, так уж и быть», - заявила девушка.

    Ранее девушка поделилась пикантными подробностями жизни с певцом. В частности Екатерина призналась, каков Павлик в постели.

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