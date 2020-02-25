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    Жизнь

    Вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью (видео)

    • Розсилка
    <p>Ванесса с трудом могла говорить на траурной церемонии</p> <div></div> - Вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью (видео)

    Ванесса с трудом могла говорить на траурной церемонии

    instagram.com/vanessabryant/

    Смерть Коби Брайанта потрясла баскетбольный мир около месяца назад

    Жена легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта Ванесса на церемонии прощания со своим мужем и дочкой Джанной произнесла очень трогательные слова в адрес ребенка. Запись появилась в Твиттере НБА. Напомним, что самые близкие для нее люди погибли в результате крушения вертолета 26 января.

    По словам Ванессы, которая не могла сдержать слез во время траурной церемонии, ее дочь была очень доброй и умной девочкой. Она любила целовать мать. Каждый день ребенок желал матери доброго утра и спокойной ночи.

    Кроме того, по словам Ванессы, ее дочь любила плавать, подпевала любимым песням.

    «Она любила печенье и фильм «Уцелевшая», - сказала Ванесса Брайант.

    Вдова Коби Брайанта заметила, что ее дочь могла бы стать в будущем одним из лучших игроков женской НБА. Она, несмотря на юный возраст, уже давала советы сверстницам.

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    Вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью (видео)
    Вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью (видео)
    Вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью (видео)
    Вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью (видео)
    Вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью (видео)
    Вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью (видео)
    Вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью (видео)
    Вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью (видео)
    Вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью (видео)
    Вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью (видео)

    Напомним, смерть Коби Брайанта потрясла баскетбольный мир около месяца назад.

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