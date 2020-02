Вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью (видео)

Смерть Коби Брайанта потрясла баскетбольный мир около месяца назад

Жена легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта Ванесса на церемонии прощания со своим мужем и дочкой Джанной произнесла очень трогательные слова в адрес ребенка. Запись появилась в Твиттере НБА. Напомним, что самые близкие для нее люди погибли в результате крушения вертолета 26 января.

По словам Ванессы, которая не могла сдержать слез во время траурной церемонии, ее дочь была очень доброй и умной девочкой. Она любила целовать мать. Каждый день ребенок желал матери доброго утра и спокойной ночи.

"Gigi would have easily become the best player in the WNBA."



Vanessa Bryant remembers her daughter, Gianna. pic.twitter.com/9tv3w8wL6a