Вдова Брайанта эмоционально простилась с дочерью (видео)



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Ванесса с трудом могла говорить на траурной церемонии instagram.com/vanessabryant/

Смерть Коби Брайанта потрясла баскетбольный мир около месяца назад

Жена легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта Ванесса на церемонии прощания со своим мужем и дочкой Джанной произнесла очень трогательные слова в адрес ребенка. Запись появилась в Твиттере НБА. Напомним, что самые близкие для нее люди погибли в результате крушения вертолета 26 января.

По словам Ванессы, которая не могла сдержать слез во время траурной церемонии, ее дочь была очень доброй и умной девочкой. Она любила целовать мать. Каждый день ребенок желал матери доброго утра и спокойной ночи.

"Gigi would have easily become the best player in the WNBA."



Vanessa Bryant remembers her daughter, Gianna. pic.twitter.com/9tv3w8wL6a — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

Кроме того, по словам Ванессы, ее дочь любила плавать, подпевала любимым песням.

«Она любила печенье и фильм «Уцелевшая», - сказала Ванесса Брайант.

Вдова Коби Брайанта заметила, что ее дочь могла бы стать в будущем одним из лучших игроков женской НБА. Она, несмотря на юный возраст, уже давала советы сверстницам.

Напомним, смерть Коби Брайанта потрясла баскетбольный мир около месяца назад.