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    Снимался в «Друзьях» и «Сексе в большом городе». В США умер знаменитый актер

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    Американский актер Уилли Гарсон - Снимался в «Друзьях» и «Сексе в большом городе». В США умер знаменитый актер
    Американский актер Уилли Гарсон

    Актеру было 57 лет

    Умер американский актер Уилли Гарсон (Willie Garson), известный по ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Друзья», ему было 57 лет. Об этом сообщил его приемный сын Нэйтен Гарсон на своей странице в социальной сети Instagram.

    «Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого», — написал сын артиста.

    Уилли Гарсон родился в 1964 году в городке Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Кроме «Секса в большом городе» и «Друзей» снимался в сериалах «Белый воротничок», «Твин Пикс», «Секретные материалы», «Квантовый скачок», «C.S.I.: Место преступления».

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес умер
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    Снимался в «Друзьях» и «Сексе в большом городе». В США умер знаменитый актер