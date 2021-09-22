Винник и Полякова готовят совместный хит? В сети появились интригующие фото
Поклонники с восхищением восприняли новость о возможном сотрудничестве любимых артистов
Известный украинский продюсер Михаил Ясинский на своей странице в Фейсбуке опубликовал интригующие фото. На снимке спиной позируют похожие на Олю Полякову и Олег Винника люди. Артисты находятся в студии и как будто вместе работают над созданием песни.
«Додумайте сами», «Отхватили себе самого дорогого в Украине звукорежиссера», – таинственно подписал фото Михаил Ясинский – продюсер Оли Поляковой.
Поклонники с восхищением восприняли новость.
«Какое счастье», «Это фит десятилетия», «Боюсь представить, насколько будет отлично», «Это будет круто», – комментируют фото пользователи сети.
Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.
После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.