Винник и Полякова готовят совместный хит? В сети появились интригующие фото

На снимке спиной позируют похожие на Олю Полякову и Олег Винника люди

Поклонники с восхищением восприняли новость о возможном сотрудничестве любимых артистов

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский на своей странице в Фейсбуке опубликовал интригующие фото. На снимке спиной позируют похожие на Олю Полякову и Олег Винника люди. Артисты находятся в студии и как будто вместе работают над созданием песни.

«Додумайте сами», «Отхватили себе самого дорогого в Украине звукорежиссера», – таинственно подписал фото Михаил Ясинский – продюсер Оли Поляковой.

Поклонники с восхищением восприняли новость.

«Какое счастье», «Это фит десятилетия», «Боюсь представить, насколько будет отлично», «Это будет круто», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.