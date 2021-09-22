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    Винник и Полякова готовят совместный хит? В сети появились интригующие фото

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    На снимке спиной позируют похожие на Олю Полякову и Олег Винника люди - Винник и Полякова готовят совместный хит? В сети появились интригующие фото
    На снимке спиной позируют похожие на Олю Полякову и Олег Винника люди
    facebook.com/mikeyasinskiy

    Поклонники с восхищением восприняли новость о возможном сотрудничестве любимых артистов

    Известный украинский продюсер Михаил Ясинский на своей странице в Фейсбуке опубликовал интригующие фото. На снимке спиной позируют похожие на Олю Полякову и Олег Винника люди. Артисты находятся в студии и как будто вместе работают над созданием песни.

    «Додумайте сами», «Отхватили себе самого дорогого в Украине звукорежиссера», – таинственно подписал фото Михаил Ясинский – продюсер Оли Поляковой.

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    Винник и Полякова готовят совместный хит? В сети появились интригующие фото
    Винник и Полякова готовят совместный хит? В сети появились интригующие фото
    facebook.com/mikeyasinskiy

    Поклонники с восхищением восприняли новость.

    «Какое счастье», «Это фит десятилетия», «Боюсь представить, насколько будет отлично», «Это будет круто», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Винник и Полякова готовят совместный хит? В сети появились интригующие фото