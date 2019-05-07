Софи Тернер пришлось обратиться к психотерапевту после того, как ее заставили похудеть



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Софи Тернер

Пока в Вестеросе Санса Старк сражалась за выживание, за кулисами «Игры престолов» Софи Тернер боролась с собственными демонами

Звезда рассказала, что после вынужденного похудения, на котором настояли киностудии, ей пришлось обратиться за помощью к психотерапевту.

Софи Тернер и прежде признавалась, что расти на съемочной площадке популярного шоу было непростым испытанием для её психического здоровья, но, судя по интервью изданию Marie Claire, актриса попала в замкнутый круг.

«Я сама пережила психическое заболевание и видела, что оно может сделать с другими. В какой-то момент мой метаболизм замедлился, и я начала толстеть прямо во время съемок», — рассказала звезда.

Вместо возможности перевести дух и прийти в себя Тернер получила требования похудеть. Справится с этим ей помогла терапия.

«Всем нужен психотерапевт, особенно когда люди твердят вам, что вы недостаточно привлекательно выглядите и недостаточно хороши сами по себе. Думаю, необходимо иметь кого-то, с кем можно поговорить и попросить о помощи», — рассудила Софи.

В прошлом интервью 23-летняя актриса уже рассказала, что на протяжении последних лет боролась с депрессией, которую лишь усугубляли негативные отзывы и комментарии в социальных сетях. «Просто встать с постели и выбраться из дома — одно из самых тяжелых для меня испытаний. А самое тяжёлое — это научиться любить себя», — призналась Тернер.

Джерело: popcornnews