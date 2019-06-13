Софи Тернер прокомментировала слухи о романе с Мэйси Уильямс: Иногда так хочется поцеловать лучшую подругу



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Всего несколько дней назад звезда «Игры престолов» Софи Тернер рассказала, что планирует когда-нибудь снять фильм о дружбе с Мэйси Уильямс

Отношения двух актрис показались некоторым поклонникам настолько близкими, что слухи о тайном романе не заставили себя ждать. На шоу Конана О'Брайена Тернер пришлось прокомментировать фанатские предположения.

Конан обратил внимание Софи на слухи о романе с Мэйси, и оказалось, что звезды в курсе этой истории. Более того, актрисы ответили на них во время съемок последнего сезона «Игры престолов». «Разумеется, мы знали об этом. Мы решили подыграть. Во время съемок одной из сцен прямо посреди дубля мы сделали вид, что собираемся поцеловать друг друга. Нам хотелось увидеть, какую реакцию это вызовет. Но знаете что? Это “Игра престолов”, инцест для нее привычное дело, так что все сделали вид, что все нормально», — рассказала Тернер.

Ведущий все же уточнил, была ли это их с Мэйси шутка, на что Софи саркастично заметила: «Ну, знаете, просто иногда так хочется поцеловать лучшую подругу». Тернер следует использовать эту тему для трейлера своего будущего фильма о дружбе с Уильямс, и тогда забитые залы ей обеспечены. Но пока звезде предстоит сыграть свадьбу с Джо Джонасом, которую они планировали провести этим летом. Точно неизвестно, где и когда пройдет церемония, но экранная сестра Тернер определенно будет подружкой невесты.

Джерело: popcornnews