Дакота Фаннинг призналась, как ей удалось добиться стройной фигуры



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Дакота Фаннинг instagram.com/dakotafanning/

25-летняя Дакота Фаннинг может похвастаться стройным телом. Своими бьюти-секретами актриса поделилась в интервью

Звезда фильма «Война миров» держит себя в ежовых рукавицах. Дакота рассказала, что тренируется шесть раз в неделю, уделяя особое внимание кардиотренировкам и занятиям стрейчинга. Но больше всего она любит уроки балета, которые она берет еще со школы.

«Очень важно хорошенько попотеть. Это помогает очистить голову, а также делает мою кожу лучше», — поделилась Дакота в интервью порталу Shape.

Актриса также уделяет внимание своему рациону, однако признается, что она не из тех, кто будет отказываться от сахара и углеводов или кофе и вина. По словам Фаннинг, еда должна доставлять удовольствие, которого нельзя себя лишать. Но все же у актрисы есть свой режим правильного питания.

«После утренних тренировок я обычно ем йогурт или яйца. На обед — салат, а на ужин — что-нибудь жареное с повышенным содержанием протеина с киноа или овощами», — призналась звезда.

Дакоту часто сравнивают с ее сестрой Эль. В интервью она призналась, что между ними нет никакой конкуренции, более того, младшая сестра является для нее опорой и поддержкой.

«Мы очень близки и всегда были. Мы очень разные, но у нас сильная особая связь», — поделилась Фаннинг, добавив, что она желает Эль успеха в киноиндустрии и знает, что сестра хочет того же для нее.

Джерело: graziamagazine.ru