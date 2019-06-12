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    Шоу-биз

    Идеальный выход супермоделей: Кендалл Дженнер с голым прессом и Хейли Бибер в мини

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    Кендал Дженнер - Идеальный выход супермоделей: Кендалл Дженнер с голым прессом и Хейли Бибер в мини
    Кендал Дженнер

    Звезды порадовали поклонников стильными выходами

    Главные топ-модель современности Хейли и Кендалл  – близкие подруги: они общаются уже много лет и постоянно тусуются вместе. То они вместе ходят на пилатес, то тусуются в клубах, а еще у них даже есть свое фирменное рукопожатие!

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    Идеальный выход супермоделей: Кендалл Дженнер с голым прессом и Хейли Бибер в мини

    И сегодня звезд засняли вместе на ланче в Беверли-Хиллз. Для выхода Кендалл выбрала джинсы и укороченный топ. Вот это идеальный пресс!

     

     

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