Идеальный выход супермоделей: Кендалл Дженнер с голым прессом и Хейли Бибер в мини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кендал Дженнер

Звезды порадовали поклонников стильными выходами

Главные топ-модель современности Хейли и Кендалл – близкие подруги: они общаются уже много лет и постоянно тусуются вместе. То они вместе ходят на пилатес, то тусуются в клубах, а еще у них даже есть свое фирменное рукопожатие!

И сегодня звезд засняли вместе на ланче в Беверли-Хиллз. Для выхода Кендалл выбрала джинсы и укороченный топ. Вот это идеальный пресс!