Джордж Клуни живет по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри



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Амаль и Джордж Клуни

По словам голливудского актера, их дома расположены неподалеку друг от друга, поэтому общение вполне логично

Джордж Клуни и его супруга Амаль часто обедают вместе с принцем Гарри и Меган Маркл. По словам голливудского актера, они дружат уже много лет, и Клуни даже не помнит, с чего эта дружба началась, пишет интернет-издание Daily Mail.

«Они просто очень милые, веселые, добрые люди, они очень любящая пара, и они будут отличными родителями», - признается актер.

Добавим, ранее в прессе появилась информация, что голливудская пара должна стать крестными родителями сына принца Гарри и Меган Маркл, который родился в начале мая. Однако Джорджа Клуни это лишь рассмешило.