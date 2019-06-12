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    Жизнь

    Джордж Клуни живет по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри

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    Амаль и Джордж Клуни - Джордж Клуни живет по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри
    Амаль и Джордж Клуни

    По словам голливудского актера, их дома расположены неподалеку друг от друга, поэтому общение вполне логично

    Джордж Клуни и его супруга Амаль часто обедают вместе с принцем Гарри и Меган Маркл. По словам голливудского актера, они дружат уже много лет, и Клуни даже не помнит, с чего эта дружба началась, пишет интернет-издание Daily Mail.

    «Они просто очень милые, веселые, добрые люди, они очень любящая пара, и они будут отличными родителями», - признается актер.

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    Джордж Клуни живет по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри
    Джордж Клуни живет по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри
    Джордж Клуни живет по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри
    Джордж Клуни живет по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри
    Джордж Клуни живет по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри
    Джордж Клуни живет по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри
    Джордж Клуни живет по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри
    Джордж Клуни живет по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри
    Джордж Клуни живет по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри
    Джордж Клуни живет по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри

    Добавим, ранее в прессе появилась информация, что голливудская пара должна стать крестными родителями сына принца Гарри и Меган Маркл, который родился в начале мая. Однако Джорджа Клуни это лишь рассмешило.

     

    знаменитости Меган Маркл
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