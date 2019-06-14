Софи Тернер устроила девичник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Приготовления ко второй свадьбе идут полным ходом

Звезда «Игры престолов» 23-летняя Софи Тернер уже месяц как официально замужем за солистом группы Jonas Brothers Джо Джонасом.

Однако свадебная церемония еще впереди. В преддверии радостного события Софи Тернер организовала девичник для близких подруг - девушки отправились в путешествие по Европе на частном самолете.

FOTO! Maisie com Sophie e suas amigas a caminho sa Despedida de solteira da Sophie!! pic.twitter.com/iE6z25BMOe — Maisie Williams Brasil (@maisiewbrcom) 9 июня 2019 г.

Среди гостей девичника была и коллега Софи Тернер по сериалу «Игра престолов» Мейси Уильямс. К организации своего девичника Софи Тернер подошла смело и креативно - вечеринка началась в самолете, на борту которого гости веселились, пили шампанское, ели картофель фри.

Затем гости прилетели на популярный курорт Испании Бенидорм, где Софи арендовала роскошный пентхаус для своих подруг. Девичник продолжился в Port Benidorm Hotel & Spa в Аликанте. Известно, что за время проведения девичника Софи с подругами посетила также Берлин и Прагу.

Инсайдеры поделились подробностями девичника:

«Софи всегда была большим фанатом Испании и знала, что Испания будет классным местом для празднования будущей свадьбы. Она арендовала роскошный пентхаус в отеле. Девушки гуляли всю ночь и загорали у бассейна днем - все было продумано вплоть до сочетающихся нарядов и разноцветных париков».

Джерело: Hello!