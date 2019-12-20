Сок из капусты и бутербродик: Павел Зибров рассказал, как избежать похмелья



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Павел Зибров позволяет себе алкоголь в отдельных случаях – в кругу друзей или на праздники

«Лучше выпить 50 граммов» - признается ветеран украинской сцены

Обладатель самых выдающихся усов в украинском шоу-бизнеса Павел Зибров рассказал, сколько можно употреблять алкоголя, чтобы на следующий день чувствовать себя хорошо. По словам артиста, который недавно выпустил яркий клип на песню «Вуса-бренд», он не знает средств от похмелья, но имеет секрет, как его избежать:

«Если не пить, то и не будет никакого похмелья – идеальный рецепт! Рассказывают, что надо пить сок из капусты или соленых помидоров, но это, видимо, для тех, кто пьет тяжелые напитки. А вообще, надо съесть бутерброд со сливочным маслом – это даст такую прослоечку и не позволит алкоголю усвоиться – выйдет, не заходя в организм», – признался артист.

Павел Зибров также рассказал, что курил в течение 19 лет, а избавившись от пагубной привычки, понял – лучше выпить 50 граммов – это и настроение поднимает, и расслабляет, и не имеет дурного влияния на организм.

«19 лет не курю и никому не советую! Лучше выпить 50 граммов водки или коньяка. Не часто, но в охотку. Мы же не алкоголики, они в охотку пьют очень много. А бывает компания хорошая и для настроения надо выпить 50 граммов коньяка или бокал вина. Это нормально, – поделился Павел Зибров с журналистами канала «Украина». – Я вот-вот был в Закарпатье, в Молдове, в Грузии, где пьют не бокалом, а сразу литр или два. И притом и дети, хотя нет – они немного водичкой разводят – это у них, как компот. И нормально – никто не говорит, что они пьяницы. В Италии, Испании – это норма».

Но для артиста это не на каждый день. Павел Зибров позволяет себе алкоголь в отдельных случаях – в кругу друзей или на праздники, а его жена Марина отказывается составлять мужу компанию.

«У каждого свой организм, например, моя жена вообще не употребляет. Она выпьет 20 граммов и ей уже плохо – у нее кружится голова. Оно ей не идет и все, хоть заставляй, хоть плати по 100 долларов – она не будет пить, ведь организм отталкивает. А есть же люди, которые таким образом разогревают связки или «стабилизируют» давление – принимают как лекарство по 250 граммов, но это уже другая история», – рассказал артист за кулисами грандиозного шоу «Привіт, 20-ті!», на канале «Украина».