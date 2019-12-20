Алессандра Амбросио восхитила безупречным праздничным образом



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instagram.com/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио давно уже проявила свой дизайнерский талант

38-летняя красавица приняла участие в еще одной коллаборации – создании совместной коллекции обуви Pretty Ballerinas x Alessandra Ambrosio. Рекламировать ее также было поручено Амбросио.

На своей странице в Instagram Алессандра опубликовала фото из рекламной кампании, написав: «Готова к праздничному сезону с моими Pretty Ballerinas».

На знаменитой модели надето черное платье с пышной юбкой и необычным лифом, которое продемонстрировало спортивную фигуру Алессандры: стройные ноги, тонкую талию и точные руки.

Дополняют образ черно-белые туфли на низком ходу, расшитые камнями, а также массивные серьги. Получился идеальный образ для праздничной вечеринки, сезон которых только начинается.

Также недавно Алессандра порадовала необычной обложкой – для французского глянца Madame Figaro она снялась вместе с детьми: 11-летней Аней Луизой и 7-летним Ноа. В фотосессии знаменитая красавица и ее дети позируют на берегу океана в летних нарядах. А главная мысль проекта – умение Амбросио совмещать карьеру супермодели и дизайнера с повседневной жизнью матери.

На обложке модель предстала в серебристом плиссированном платье, которое сделало ее похожей на русалку, любимого сказочного персонажа знаментой модели.