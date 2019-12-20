  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Алессандра Амбросио восхитила безупречным праздничным образом

    • Розсилка
    Алессандра Амбросио восхитила безупречным праздничным образом
    instagram.com/alessandraambrosio

    Алессандра Амбросио давно уже проявила свой дизайнерский талант

    38-летняя красавица приняла участие в еще одной коллаборации – создании совместной коллекции обуви Pretty Ballerinas x Alessandra Ambrosio. Рекламировать ее также было поручено Амбросио.

    На своей странице в Instagram Алессандра опубликовала фото из рекламной кампании, написав: «Готова к праздничному сезону с моими Pretty Ballerinas».

    На знаменитой модели надето черное платье с пышной юбкой и необычным лифом, которое продемонстрировало спортивную фигуру Алессандры: стройные ноги, тонкую талию и точные руки.

    Дополняют образ черно-белые туфли на низком ходу, расшитые камнями, а также массивные серьги. Получился идеальный образ для праздничной вечеринки, сезон которых только начинается.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Алессандра Амбросио восхитила безупречным праздничным образом
    Алессандра Амбросио восхитила безупречным праздничным образом
    Алессандра Амбросио восхитила безупречным праздничным образом
    Алессандра Амбросио восхитила безупречным праздничным образом
    Алессандра Амбросио восхитила безупречным праздничным образом
    Алессандра Амбросио восхитила безупречным праздничным образом
    Алессандра Амбросио восхитила безупречным праздничным образом
    Алессандра Амбросио восхитила безупречным праздничным образом
    Алессандра Амбросио восхитила безупречным праздничным образом

    Также недавно Алессандра порадовала необычной обложкой – для французского глянца Madame Figaro она снялась вместе с детьми: 11-летней Аней Луизой и 7-летним Ноа. В фотосессии знаменитая красавица и ее дети позируют на берегу океана в летних нарядах. А главная мысль проекта – умение Амбросио совмещать карьеру супермодели и дизайнера с повседневной жизнью матери.

    На обложке модель предстала в серебристом плиссированном платье, которое сделало ее похожей на русалку, любимого сказочного персонажа знаментой модели.

    знаменитости фотография дети модель Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ