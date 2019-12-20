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    Фото

    Джиджи Хадид снялась для американского Vogue

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    Джиджи Хадид снялась для американского Vogue
    instagram.com/tabithasimmons

    Главная тема съемки – счастье и радость

    Девушка представила свою новую работу – она снялась в яркой фотосессии для январского выпуска американского Vogue. Получилось стильно и необычно.

    Джиджи примерила множество вещей, которые будут актуальны в новом весенне-летнем сезоне.

    А сама съемка прошла на живописной природе в окружении ярких экзотических птиц, что сделало ее живой и наполненной позитивной энергией. 

    24-летняя модель показала необычные комбинации в одежде: белую футболку она носит вместе с шелковым в бельевом стиле на тонких бретельках и широкополой шляпкой; розовое платье с глубоким вырезом дополнила топом, цветными колготками и минималистичной сумочкой.

    Также одна из самых популярных моделей в мире наглядно демонстрирует, что можно смело запасаться яркими пальто с растительным принтом, шелковыми платьями, словно сшитыми из платков, нелишним будет плащ кричащих оттенков «под кожу», а также вещи с крупными цветами по всему периметру…

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    Джиджи Хадид снялась для американского Vogue
    Джиджи Хадид снялась для американского Vogue
    Джиджи Хадид снялась для американского Vogue
    Джиджи Хадид снялась для американского Vogue
    Джиджи Хадид снялась для американского Vogue
    Джиджи Хадид снялась для американского Vogue
    Джиджи Хадид снялась для американского Vogue
    Джиджи Хадид снялась для американского Vogue


    А разбавить все эти можно обувью на устойчивом каблуке, массивными украшениями и широкими ремнями.

    знаменитости фотография модель Джиджи Хадид
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