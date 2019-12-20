Джиджи Хадид снялась для американского Vogue



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Главная тема съемки – счастье и радость

Девушка представила свою новую работу – она снялась в яркой фотосессии для январского выпуска американского Vogue. Получилось стильно и необычно.

Джиджи примерила множество вещей, которые будут актуальны в новом весенне-летнем сезоне.

А сама съемка прошла на живописной природе в окружении ярких экзотических птиц, что сделало ее живой и наполненной позитивной энергией.

24-летняя модель показала необычные комбинации в одежде: белую футболку она носит вместе с шелковым в бельевом стиле на тонких бретельках и широкополой шляпкой; розовое платье с глубоким вырезом дополнила топом, цветными колготками и минималистичной сумочкой.

Также одна из самых популярных моделей в мире наглядно демонстрирует, что можно смело запасаться яркими пальто с растительным принтом, шелковыми платьями, словно сшитыми из платков, нелишним будет плащ кричащих оттенков «под кожу», а также вещи с крупными цветами по всему периметру…





А разбавить все эти можно обувью на устойчивом каблуке, массивными украшениями и широкими ремнями.