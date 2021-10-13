Солистка группы Go_A в купальнике подразнила поклонников пышным бюстом (фото)

Звезда похвасталась аппетитным бюстом

Украинская певица, солистка электро-фолк-группы Go_A Екатерина Павленко недавно отправилась в долгожданный отпуск в Италию.

Оттуда артистка делится различными фотографиями. Она показывает, как изучает итальянские улицы и любуется невероятными пейзажами. Также Катя радует своих фанатов и пикантными фото.

Знаменитость опубликовала фотографию, на которой позировала в черном сплошном купальнике. Пляжный наряд удачно подчеркнул аппетитные формы звезды, в частности, бюст.

instagram.com/monokatee/

«Время для того, чтобы затеряться в море», — поэтически подписала фото звезда.

Ранее Зеленский признался, смотрит ли «Вечерний квартал».

Как ранее рассказывала Елена Кравец, после того, как Зеленский стал президентом, он не удалился с редакционных чатов студии, следил за тем, что делают его коллеги и едва не согласовывал номера.

В программе «Светская жизнь» глава государства признался, что так было в начале, впрочем, сейчас физически у него практически нет времени на просмотр шоу.