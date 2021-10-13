Солистка группы Go_A в купальнике подразнила поклонников пышным бюстом (фото)
Звезда похвасталась аппетитным бюстом
Украинская певица, солистка электро-фолк-группы Go_A Екатерина Павленко недавно отправилась в долгожданный отпуск в Италию.
Оттуда артистка делится различными фотографиями. Она показывает, как изучает итальянские улицы и любуется невероятными пейзажами. Также Катя радует своих фанатов и пикантными фото.
Знаменитость опубликовала фотографию, на которой позировала в черном сплошном купальнике. Пляжный наряд удачно подчеркнул аппетитные формы звезды, в частности, бюст.
«Время для того, чтобы затеряться в море», — поэтически подписала фото звезда.
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