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    Солистка группы Go_A в купальнике подразнила поклонников пышным бюстом (фото)

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    Певица Екатерина Павленко - Солистка группы Go_A в купальнике подразнила поклонников пышным бюстом (фото)
    Певица Екатерина Павленко
    instagram.com/monokatee/

    Звезда похвасталась аппетитным бюстом

    Украинская певица, солистка электро-фолк-группы Go_A Екатерина Павленко недавно отправилась в долгожданный отпуск в Италию.

    Оттуда артистка делится различными фотографиями. Она показывает, как изучает итальянские улицы и любуется невероятными пейзажами. Также Катя радует своих фанатов и пикантными фото.

    Знаменитость опубликовала фотографию, на которой позировала в черном сплошном купальнике. Пляжный наряд удачно подчеркнул аппетитные формы звезды, в частности, бюст.

    instagram.com/monokatee/
    instagram.com/monokatee/

    «Время для того, чтобы затеряться в море», — поэтически подписала фото звезда.

    Ранее Зеленский признался, смотрит ли «Вечерний квартал».

    Как ранее рассказывала Елена Кравец, после того, как Зеленский стал президентом, он не удалился с редакционных чатов студии, следил за тем, что делают его коллеги и едва не согласовывал номера.

    В программе «Светская жизнь» глава государства признался, что так было в начале, впрочем, сейчас физически у него практически нет времени на просмотр шоу.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Солистка группы Go_A в купальнике подразнила поклонников пышным бюстом (фото)