Сбросил 11 килограммов. Трамп раскрыл секрет похудения

На улучшение формы бывшего президента США повлияло и «отсутствие круглосуточного доступа к кухне»

Бывший президент США Дональд Трамп сбросил 11 килограммов после того, как сложил полномочия и уехал из Белого дома. Секрет его похудения раскрыл пресс-секретарь Джейсон Миллер в интервью телеканалу GB News, отрывок из беседы опубликован в Twitter-аккаунте канала.

В интервью от 10 октября Миллер отметил, что Трамп чувствует себя прекрасно: он загорел, выглядит отдохнувшим и «гораздо более счастливым». На вопрос ведущего, как бывшему президенту удалось так сильно похудеть, его пресс-секретарь передал туманный ответ Трампа: «Немного гольфа и много выступлений в поддержку».

'Not having the kitchen there 24/7... little bit of golf and a whole lot of endorsement.'



Jason Miller, former adviser to Donald Trump, tells Mark Dolan how the former President has lost weight since leaving office. pic.twitter.com/pGep8wLXpB — GB News (@GBNEWS) October 10, 2021

Также Миллер добавил, что на улучшение формы бывшего президента США повлияло и «отсутствие круглосуточного доступа к кухне» после отъезда из Белого дома.

Осмотр Дональда Трампа в июне 2020 года показал, что он весит 110 килограммов. По мнению врачей, если учесть его рост, это является признаком ожирения.

Ранее Зеленский признался, смотрит ли «Вечерний квартал».

Как ранее рассказывала Елена Кравец, после того, как Зеленский стал президентом, он не удалился с редакционных чатов студии, следил за тем, что делают его коллеги и едва не согласовывал номера.

В программе «Светская жизнь» глава государства признался, что так было в начале, впрочем, сейчас физически у него практически нет времени на просмотр шоу.