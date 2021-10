Сбросил 11 килограммов. Трамп раскрыл секрет похудения

Бывший президент США Дональд Трамп сбросил 11 килограммов после того, как сложил полномочия и уехал из Белого дома. Секрет его похудения раскрыл пресс-секретарь Джейсон Миллер в интервью телеканалу GB News, отрывок из беседы опубликован в Twitter-аккаунте канала.

В интервью от 10 октября Миллер отметил, что Трамп чувствует себя прекрасно: он загорел, выглядит отдохнувшим и «гораздо более счастливым». На вопрос ведущего, как бывшему президенту удалось так сильно похудеть, его пресс-секретарь передал туманный ответ Трампа: «Немного гольфа и много выступлений в поддержку».

'Not having the kitchen there 24/7... little bit of golf and a whole lot of endorsement.'



Jason Miller, former adviser to Donald Trump, tells Mark Dolan how the former President has lost weight since leaving office. pic.twitter.com/pGep8wLXpB