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    Сбросил 11 килограммов. Трамп раскрыл секрет похудения

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    Бывший президент США Дональд Трамп сбросил - Сбросил 11 килограммов. Трамп раскрыл секрет похудения
    Бывший президент США Дональд Трамп сбросил

    На улучшение формы бывшего президента США повлияло и «отсутствие круглосуточного доступа к кухне»

    Бывший президент США Дональд Трамп сбросил 11 килограммов после того, как сложил полномочия и уехал из Белого дома. Секрет его похудения раскрыл пресс-секретарь Джейсон Миллер в интервью телеканалу GB News, отрывок из беседы опубликован в Twitter-аккаунте канала.

    В интервью от 10 октября Миллер отметил, что Трамп чувствует себя прекрасно: он загорел, выглядит отдохнувшим и «гораздо более счастливым». На вопрос ведущего, как бывшему президенту удалось так сильно похудеть, его пресс-секретарь передал туманный ответ Трампа: «Немного гольфа и много выступлений в поддержку».

    Также Миллер добавил, что на улучшение формы бывшего президента США повлияло и «отсутствие круглосуточного доступа к кухне» после отъезда из Белого дома.

    Осмотр Дональда Трампа в июне 2020 года показал, что он весит 110 килограммов. По мнению врачей, если учесть его рост, это является признаком ожирения.

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    В программе «Светская жизнь» глава государства признался, что так было в начале, впрочем, сейчас физически у него практически нет времени на просмотр шоу.

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    Теги: знаменитости здоровое питание диета
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    Сбросил 11 килограммов. Трамп раскрыл секрет похудения