Без нижнего белья и обуви. Полнотелая певица вышла в свет в прозрачном платье (фото)

Звезда отправилась на день рождения рэперши в платье-кольчуге

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, появилась на публике в откровенном образе и подверглась критике в сети. Комментарии к снимкам папарацци публикует Daily Mail.

Фотографы засняли тучную исполнительницу на улицах Лос-Анджелеса, когда она направлялась на вечеринку в честь 29-го дня рождения рэперши Cardi B. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в прозрачном платье-кольчуге фиолетового цвета, при этом на ней нет нижнего белья и обуви. Ее образ дополнили заколки в виде бабочек и нюдовый макияж.

Читатели издания не оценили наряд Lizzo, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под кадрами. «Продвигать идеи бодипозитива – это круто, но необязательно ходить голой», «Lizzo, кто тебе сказал, что это красивый образ?», «У меня просто нет слов», «Если честно – это просто отвратительно», «Привлекает внимание всеми способами», – высказывались юзеры.

Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

«В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.