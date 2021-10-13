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    Без нижнего белья и обуви. Полнотелая певица вышла в свет в прозрачном платье (фото)

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    Певица Лиззо - Без нижнего белья и обуви. Полнотелая певица вышла в свет в прозрачном платье (фото)
    Певица Лиззо
    instagram.com/lizzobeeating/

    Звезда отправилась на день рождения рэперши в платье-кольчуге

    Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, появилась на публике в откровенном образе и подверглась критике в сети. Комментарии к снимкам папарацци публикует Daily Mail.

    Фотографы засняли тучную исполнительницу на улицах Лос-Анджелеса, когда она направлялась на вечеринку в честь 29-го дня рождения рэперши Cardi B. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в прозрачном платье-кольчуге фиолетового цвета, при этом на ней нет нижнего белья и обуви. Ее образ дополнили заколки в виде бабочек и нюдовый макияж.

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    Без нижнего белья и обуви. Полнотелая певица вышла в свет в прозрачном платье (фото)
    Без нижнего белья и обуви. Полнотелая певица вышла в свет в прозрачном платье (фото)
    Без нижнего белья и обуви. Полнотелая певица вышла в свет в прозрачном платье (фото)
    Без нижнего белья и обуви. Полнотелая певица вышла в свет в прозрачном платье (фото)
    Без нижнего белья и обуви. Полнотелая певица вышла в свет в прозрачном платье (фото)
    instagram.com/lizzobeeating/

    Читатели издания не оценили наряд Lizzo, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под кадрами. «Продвигать идеи бодипозитива – это круто, но необязательно ходить голой», «Lizzo, кто тебе сказал, что это красивый образ?», «У меня просто нет слов», «Если честно – это просто отвратительно», «Привлекает внимание всеми способами», – высказывались юзеры.

    Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

    Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

    «В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Без нижнего белья и обуви. Полнотелая певица вышла в свет в прозрачном платье (фото)