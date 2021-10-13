Дочь Кейт Миддлтон стала копией племянницы принцессы Дианы (фото)

Британская аристократка обнародовала свое детское фото.

Племянница принцессы Дианы, 30-летняя леди Китти Спенсер, показала, как выглядела в детстве. Она сидела верхом на лошади. «Кубок Lexus Melbourne, вот мы и приехали! Направляю своего внутреннего жокея с 1992 года!» — отметила британская леди.

instagram.com/kitty.spencer/

На кадре Спенсер предстала примерно в том же возрасте, что и 6-летняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Раньше Шарлотту часто сравнивали с ее покойной бабушкой. Однако теперь пользователи отметили, что девочка как две капли воды похожа на Китти. «Я думал, что это принцесса Шарлотта», «Боже мой! Они выглядят совершенно одинаково! Очаровательно», «Да, гены Спенсера такие сильные», — отметили фолловеры родственницы леди Ди.

Китти — племянница принцессы Дианы, покойной бабушки Шарлотты и двоюродная сестра принца Уильяма и принца Гарри. У нее активная учетная запись в Instagram, насчитывающая около 800 тысяч подписчиков. Она часто публикует кадры своего гламурного образа жизни. Дочь младшего брата Дианы Эрла Спенсера — самая известная из нынешнего поколения старейшего аристократического рода Англии.

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