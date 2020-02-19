Солистка группы Kazka призналась, что сломала палец коллеге



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В коллективе случаются и конфликты, которые однажды закончились переломом

Об этом музыканты признались в популярной программе «Слава+», выходящей на ютуб-канале «Люкс ФМ». В шоу приняли участие все участники группы Kazka – Александра Зарицкая, Дмитрий Мазуряк и Никита Будаш.

Артисты не обошли вопросов о личных отношениях в коллективе. Тогда же Александра Зарицкая рассказала ведущему Славе Демину, что на самом деле между ними случаются не только будничные ссоры.

Солистка группы вспомнила, как избила Дмитрия Мазуряка за неудачную шутку. Тогда Александра Зарицкая даже сломала палец музыканту. Эту информацию подтвердил и сам Дмитрий, который признал свою вину.

«Был концерт и туда приехало много местных музыкантов-гуцулов... Много людей, которых я знаю давным-давно. И я с ними общался, познакомил их с Сашей и сказал плохое про харьковчан. Я такой говорю: «Видишь, здесь все свои, свои пацаны-гуцулы, не то, что твои из Харькова на асфальте». И в этот момент у меня сломался палец» , – рассказал Дмитрий Мазуряк.

Инцидент произошел сразу перед выступлением, поэтому музыканту пришлось отыграть концерт с травмой. Перед выходом на сцену Дмитрию Мазуряку наложили гипс.

«Будете знать, как оскорблять харьковчан», – добавила Александра Зарицкая.