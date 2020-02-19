Кайли Дженнер раскрыла секрет своего мейкапа (видео)



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22-летняя Кайли Дженнер дала поклонникам мини-урок макияжа

Инстадива показала, как красит губы

Младшая сестра 39-летней Ким Кардашьян разместила новый ролик в бьюти-блоге, который ведет в Instagram. Самая молодая миллиардерша мира готовилась к очередной фотосессии. Она сидела в белом халате и наносила макияж, пока стилист укладывал ей волосы.

Чтобы сделать пухлые губы визуально еще больше, звезда использовала три продукта собственной марки. Вначале Кайли подчеркнула форму карандашом лилового цвета, немного выйдя за пределы естественных линий. Затем она нанесла жидкую помаду и щедрый стой прозрачного блеска, добавивший объема.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) 16 Фев 2020 в 4:24 PST

Видео привело поклонников Дженнер в восторг. «Ты королева мейкапа», «Шикарная», «Просто ошеломительные губы», «Потрясающая, как всегда», - не скупились на комплименты фанаты инстадивы.