Солистка группы The Hardkiss впервые показала фигуру в бикини (фото)

Звезда опубликовала пикантный ролик

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая недовольна отдыхом в Египте, порадовала фанатов неожиданным контентом.

В Instagram-stories артистка впервые показала свою фигуру в бикини. Так, звезда разместила видео, сделанное в отеле. На нем певица игриво позирует перед зеркалом в серебристом купальнике.

Звезда засветила стройные ноги, ягодицы и плоский живот.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.