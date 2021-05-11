  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Солистка группы The Hardkiss впервые показала фигуру в бикини (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Юлия Санина - Солистка группы The Hardkiss впервые показала фигуру в бикини (фото)
    Певица Юлия Санина
    instagram.com/the_hardkiss/

    Звезда опубликовала пикантный ролик

    Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая недовольна отдыхом в Египте, порадовала фанатов неожиданным контентом.

    В Instagram-stories артистка впервые показала свою фигуру в бикини. Так, звезда разместила видео, сделанное в отеле. На нем певица игриво позирует перед зеркалом в серебристом купальнике.

    Звезда засветила стройные ноги, ягодицы и плоский живот.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Солистка группы The Hardkiss впервые показала фигуру в бикини (фото)
    Солистка группы The Hardkiss впервые показала фигуру в бикини (фото)
    instagram.com/the_hardkiss/

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

    Читайте также: Ольга Сумская опубликовала архивные фото в честь 25-летия брака
    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies