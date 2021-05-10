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    «Евровидение»: Go_A провели первую репетицию номера

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    «Евровидение»: Go_A провели первую репетицию номера

    Звезды показали, как проводят время в Роттердаме

    Украинская группа Go_A провела на Ahoy Arena в Роттердаме первую репетицию своего конкурсного номера на Евровидение 2021, на котором "зажжет" с песней «Шум» (Shum). Само же выступление состоится в первом полуфинале 18 мая.

    Видео дебютных проб на сцене опубликовано 9 мая на YouTube-канале «Eurovision Song Contest».

    Музыканты облачились в концертные наряды, и оттачивали шоу. Как видно на кадрах, для выступления Go_A подобрали не только яркий видеоряд - инсталляция будет транслироваться на огромном экране за самими артистами, но и драйвовый танцевальный номер с люминесцентными обручами в руках.

    На артистах одежда в бело-черных тонах с этно-элементами, а солистка группы Катерина Павленко в черном платье и пышном зеленом кожушке-накидке.

    Также музыканты в своем Instagram в stories рассказали подробности о прибытии в Роттердам, как проводили время перед репетицией, и поделились первыми впечатлениями.

    Сразу после прилета в аэропорту им сделали тесты на COVID-19, выдали специальные бейджи участников Евровидения и активировали их, после чего группа с командой отправилась на автобусе в отель для расселения. Ребята показали на видео, как успели дружно отметить свой приезд, какие у них номера в гостинице, как готовятся к выходу на сцену, совершают утреннюю пробежку, проводят досуг и разыгрываются и распеваются.

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    «Евровидение»: Go_A провели первую репетицию номера
    «Евровидение»: Go_A провели первую репетицию номера
    «Евровидение»: Go_A провели первую репетицию номера
    «Евровидение»: Go_A провели первую репетицию номера
    «Евровидение»: Go_A провели первую репетицию номера

    Катя рассказала, что в своем номере обнаружила открытку в одном из букетов - оказалось, что цветы отправили специально для музыкантов из Украины поклонники.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: знаменитости Евровидение шоу-бизнес
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