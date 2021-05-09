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    Самые знаменитые модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для глянца (фото)

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    Самые знаменитые модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для глянца (фото)
    Фото: @vmagazine

    В съемке приняли участие Кендалл Дженнер, Наоми Кэмпбелл, Имаан Хаммам и Анок Яи

    Топ-модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для журнала V Magazine. Фотографии появились в Instagram-аккаунте издания.

    В съемке Supernova Summer приняли участие Кендалл Дженнер, Наоми Кэмпбелл, Имаан Хаммам и Анок Яи. Журнал сделал четыре альтернативных обложки с каждой из топ-моделей. На черно-белых снимках модели позируют в купальниках и аксессуарах, на некоторых снимках на них накинута верхняя одежда.

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    Самые знаменитые модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для глянца (фото)
    Самые знаменитые модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для глянца (фото)
    Самые знаменитые модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для глянца (фото)
    Самые знаменитые модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для глянца (фото)
    Самые знаменитые модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для глянца (фото)
    Самые знаменитые модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для глянца (фото)
    Самые знаменитые модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для глянца (фото)
    Самые знаменитые модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для глянца (фото)
    Самые знаменитые модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для глянца (фото)
    Самые знаменитые модели в бикини приняли участие в откровенной съемке для глянца (фото)
    Фото: @vmagazine

    Анок Яи позирует в массивном колье, откровенном купальнике и пальто, на Имаан Хаммам топ, бикини с высокой посадкой и туфли на каблуках. Кендалл Дженнер примерила купальник, массивную кожаную куртку, браслет (который на ней застегнули как чокер) и ожерелье (топ-модель использовала его как пояс). Наоми Кэмпбелл снялась в сапогах, пальто, бикини и колье.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: знаменитости фотография самые сексуальные шоу-бизнес
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