  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    «Евровидение». Украинская группа Go_A отправилась в Роттердам

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Артисты исполнят песню &laquo;Шум&raquo; Фото: из открытых источников - «Евровидение». Украинская группа Go_A отправилась в Роттердам

    Артисты исполнят песню «Шум»

    Фото: из открытых источников

    Украинцы будут выступать в первом полуфинале под номером 15

    Конкурсанты от Украины, музыкальная группа Go_A отправился в Роттердам, где в этом году проходит Песенный конкурс «Евровидение». Новостью участники группы поделились в своем Инстаграме.

    «Мы отправляемся в Роттердам», - сообщили участники группы, выложив видео из аэропорта «Борисполь».

    screenshot_13_25

    65-й конкурс «Евровидение» должен был состояться с 12 до 16 мая 2020 в Роттердаме под слоганом «Откройся» (Open Up), однако его проведение было отложено на год из-за пандемии коронавируса.

    По планам организаторов, теперь «Евровидение» будет проходить 18-22 мая, также в Роттердаме и под прежним лозунгом.

    Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15. Артисты исполнят песню «Шум».

    Сейчас две страны снялись с конкурса - Армения и Беларусь, которую исключили из-за скандальной песню.

    Согласно информации от экспертов, Украина на данный момент занимает 16 место среди 39 потенциальных победителей «Евровидения 2021». А клип на песню «Шум», с которой Go_A и представлять Украину, вошел в перечень десяти самых популярных видео на официальном YouTube-канале «Евровидение».

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

    Читайте также: Когда коты и собаки заводили дружбу с дикими животными. Подборка очаровательных фото
    Теги: знаменитости Евровидение шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies