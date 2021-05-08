«Евровидение». Украинская группа Go_A отправилась в Роттердам

Украинцы будут выступать в первом полуфинале под номером 15

Конкурсанты от Украины, музыкальная группа Go_A отправился в Роттердам, где в этом году проходит Песенный конкурс «Евровидение». Новостью участники группы поделились в своем Инстаграме.

«Мы отправляемся в Роттердам», - сообщили участники группы, выложив видео из аэропорта «Борисполь».

65-й конкурс «Евровидение» должен был состояться с 12 до 16 мая 2020 в Роттердаме под слоганом «Откройся» (Open Up), однако его проведение было отложено на год из-за пандемии коронавируса.

По планам организаторов, теперь «Евровидение» будет проходить 18-22 мая, также в Роттердаме и под прежним лозунгом.

Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15. Артисты исполнят песню «Шум».

Сейчас две страны снялись с конкурса - Армения и Беларусь, которую исключили из-за скандальной песню.

Согласно информации от экспертов, Украина на данный момент занимает 16 место среди 39 потенциальных победителей «Евровидения 2021». А клип на песню «Шум», с которой Go_A и представлять Украину, вошел в перечень десяти самых популярных видео на официальном YouTube-канале «Евровидение».

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Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

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