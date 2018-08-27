Победительница «Евровидения-2016» готовится к презентации нового альбома и концертному туру



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Джамала

Гастрольный тур Джамалы начнется осенью

Украинская певица Джамала, которая сегодня празднует юбилей - 35 лет, готовится к презентации нового альбома и гастрольному туру по городам Украины.

Последний раз певица выходила на столичную сцену в мае прошлого года. Концерт прошел в столичном Дворце спорта и стал самым масштабным на тот момент выступлением в карьере певицы. В концерте также приняли участие лидеры украинских популярных групп Андрей Хлывнюк («Бумбокс» и Дима Шуров (PianoБой). Вместе с Джамалой они впервые в истории исполнили свою совместную композицию «Злива», удостоенную в 2016 году премий Yuna «За Лучшую песню» и «За Лучший Дуэт».

Ну а теперь, поклонники певицы смогут увидеть и услышать Джамалу 23 ноября в клубе Bel étage. В этот день артистка презентует новый альбом «Крила». По словам певицы, концерт станет частью тура по крупнейшим городам Украины, также запланированного на осень 2018 года.