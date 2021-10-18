Солистка «Казки» рассказала о лучшем свидании в жизни

Все мои свидания можно назвать странными, – заявила артистка

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая объявила о новых отношениях. Она не спешит раскрывать детали романа, рассказывая вместо этого о лучших свиданиях в своей жизни. Как поклонники удивляли звезду, читайте дальше.

Как информирует пресс-служба «Нового канала», 29-летняя Александра Зарицкая требовательна в отношениях. Ей не нравятся стандартные свидания в кино или ресторане. Чтобы завоевать сердце артистки, мужчина должен заморочиться и скреативить.

«Все мои свидания можно назвать странными. Потому что если парень делает для меня какой-то странный сюрприз, я уже ставлю ему галочку. Просто сходить в кино – это не прикольно», – заявила Александра Зарицкая.

Одно из лучших свиданий, которые для нее организовывали, было на воде. Тогда ухажер снял катер с магнитофоном. У влюбленных вышла диско-вечеринка. Кроме того, солистке группы Kazka нравятся свидания в разных странах и на музыкальных фестивалях.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».