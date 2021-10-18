  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Солистка «Казки» рассказала о лучшем свидании в жизни

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Александра Зарицкая - Солистка «Казки» рассказала о лучшем свидании в жизни
    Певица Александра Зарицкая
    instagram.com/kazka.band/

    Все мои свидания можно назвать странными, – заявила артистка

    Солистка группы Kazka Александра Зарицкая объявила о новых отношениях. Она не спешит раскрывать детали романа, рассказывая вместо этого о лучших свиданиях в своей жизни. Как поклонники удивляли звезду, читайте дальше.

    Как информирует пресс-служба «Нового канала», 29-летняя Александра Зарицкая требовательна в отношениях. Ей не нравятся стандартные свидания в кино или ресторане. Чтобы завоевать сердце артистки, мужчина должен заморочиться и скреативить.

    «Все мои свидания можно назвать странными. Потому что если парень делает для меня какой-то странный сюрприз, я уже ставлю ему галочку. Просто сходить в кино – это не прикольно», – заявила Александра Зарицкая.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Солистка «Казки» рассказала о лучшем свидании в жизни
    Солистка «Казки» рассказала о лучшем свидании в жизни
    Солистка «Казки» рассказала о лучшем свидании в жизни
    Солистка «Казки» рассказала о лучшем свидании в жизни
    Солистка «Казки» рассказала о лучшем свидании в жизни
    Солистка «Казки» рассказала о лучшем свидании в жизни
    Солистка «Казки» рассказала о лучшем свидании в жизни

    Одно из лучших свиданий, которые для нее организовывали, было на воде. Тогда ухажер снял катер с магнитофоном. У влюбленных вышла диско-вечеринка. Кроме того, солистке группы Kazka нравятся свидания в разных странах и на музыкальных фестивалях.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

    Читайте также: «Мисс Украина Вселенная»: как прошло яркое шоу (фоторепортаж)
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Солистка «Казки» рассказала о лучшем свидании в жизни