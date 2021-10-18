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    Выживший после страшной травмы танцор Дорофеевой выбрал себе второе имя

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    Танцор Евгений Гончаренко - Выживший после страшной травмы танцор Дорофеевой выбрал себе второе имя
    Танцор Евгений Гончаренко

    Артист заявил о «новой главе в жизни»

    Избитый сотрудником УГО в Киеве Евгений Гончаренко, танцор поп-певицы Нади Дорофеевой, решил взять себе второе имя – Оливер Нойман. Такой выбор связан с тем, что парню удалось выжить несмотря на тяжелые травмы.

    Так, участник шоу-балета украинской исполнительницы пояснил, что его фамилия имеет немецкое происхождение и означает «новый человек». Об этом Гончаренко сообщил на личной странице в Instagram в формате сторис.

    «С сегодняшнего дня я официально заявляю, что у меня второе имя – Oliver Neumann», – написал танцор.

    Он отметил, что «Оливер» также, вероятно, имеет сербско-немецкие корни.

    Символическим выбором фамилии Гончаренко решил показать, что начал свою «новую историю и новую главу жизни». «Этим все сказано», – написал парень в сторис.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Выживший после страшной травмы танцор Дорофеевой выбрал себе второе имя