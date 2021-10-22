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    Солисту группы «Ляпис» Михалку грозит пять лет тюрьмы за избиение фаната в Полтаве

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    Певец Сергей Михалок - Солисту группы «Ляпис» Михалку грозит пять лет тюрьмы за избиение фаната в Полтаве
    Певец Сергей Михалок

    Зрители концерта были шокированы дракой, и многих возмутило поведение солиста

    По факту избиения посетителя рок-концерта «Ляпис-98» солистом Сергеем Михалком в Полтаве возбуждено уголовное дело. Артисту грозит статья 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство), которая предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

    Пострадавший мужчина отказался писать заявление на артиста, однако в распоряжении правоохранительных органов есть свидетельства очевидцев и видео драки, которые были обнародованы в сети. Об этом в комментарии «Сегодня» сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.

    Как пишет издание, зрители концерта были шокированы дракой, и многих возмутило поведение солиста Brutto. Артиста попросили сойти со сцены, где и произошел конфликт, а после – вызвали полицию.

    Хотя избитый мужчина, который попал на выступление без билета и каким-то образом поднялся на сцену с гитарой, от претензий отказался, копы нашли свидетелей, давших показания против певца.

    «Открыто и расследуется уголовное производство по статье "Хулиганство". Оно фактовое», – сказал спикер областного управления Национальной полиции.

    Сулаев уточнил: если вина музыканта будет доказана в суде, тот может получить либо мягкое наказание (штраф от 8500 тыс. гривен), либо срок до пяти лет.

    Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

    На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужчиной, но потом потребовал показать билет.

    «Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Солисту группы «Ляпис» Михалку грозит пять лет тюрьмы за избиение фаната в Полтаве