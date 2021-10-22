Ксения Мишина в главной роли. Вышел трейлер украинской комедии «Соседка» (видео)

По сюжету заядлый холостяк Петр поспорил со своим лучшим другом, что сможет прожить месяц с женщиной под одной крышей

Опубликован тизер украинской романтической комедии «Соседка» от компании F Films. Как сообщает пресс-служба телеканала 1+1, во всеукраинский прокат комедия выйдет 3 марта 2022 года.

Кроме Ксении Мишиной, в главных ролях снялся актер Артемий Егоров. В фильме также появятся Jerry Heil и Анна Тринчер. Автором сценария фильма стала известная писательница Ирэна Карпа, режиссером – Наталья Пасеницкая.

В первом тизере создатели фильма заявляют привлекательный образ харизматичного главного героя, разнообразие ярких киевских локаций и интригуют тем, как сдавать отношения между мачо и его случайной соседкой по квартире – разведенной учительницей с детьми.

По сюжету заядлый холостяк Петр поспорил со своим лучшим другом, что сможет прожить месяц с женщиной под одной крышей. Так в его квартире появляется Вероника – элегантная учительница музыки, которая только что ушла от мужа-тирана. Однако ставки растут, когда Петр узнает о детях Вероники.

Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужчиной, но потом потребовал показать билет.

«Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

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