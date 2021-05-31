Создатель «Друзей» прокомментировал отсутствие темнокожих актеров в сериале

С прошлого года в Голливуде ввели новые правила для кинокартин

На прошлой неделе наконец состоялось долгожданное воссоединение «Друзей», наделавшее много шума в Сети. К сожалению, в Интернете появились не только восторженные комментарии по поводу возвращения на экраны давних кумиров зрителей в полном составе, но и тот факт, что в сериале было задействовано слишком мало темнокожих актеров.

Впрочем, несмотря на многочисленные упреки, исполнительный продюсер ситкома Кевин Брайт заявил, что не жалеет о том, что каст сериала полностью «белый».

«Сейчас уже другие приоритеты, многое изменилось. Но химия внутри этой шестерки говорит сама за себя… У меня нет никаких сожалений. Я был бы сумасшедшим, если бы не взял этих актеров. Я доволен выбором актеров, обожаю наш сериал и горжусь полученным опытом», — заявил Брайт.

Однако Марта Кауффман, одна из создателей «Друзей», призналась, что, выбирая она актеров сейчас, то поступила бы иначе: «Извините, я хотела бы тогда знать то, что знаю сейчас. Я бы принимала совсем другие решения».

Напомним, с прошлого года в Голливуде ввели новые правила для кинокартин, направленные на борьбу с притеснениями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людей с ограниченными возможностями. Отметим, даже Американская академия киноискусств утвердила новые стандарты, которых должны придерживаться все претендующие на «Оскар». Речь идет о четырех критериях, по меньше мере два из которых для этого должны быть соблюдены. В правилах говорится, что как минимум один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств.

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