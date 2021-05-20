В сети опубликовали новые фото со съемок спецэпизода «Друзей»

Премьера воссоединения состоится уже на следующей неделе

Журнал People в преддверии выхода спецэпизода культового сериала «Друзья» поместил на обложку звездный состав шоу. Издание также показало несколько новых фотографий со съемок.

В интервью журналу Кортни Кокс, исполнившая роль Моники, сказала, что на съемках спецэпизода на нее нахлынули воспоминания обо всех десяти годах работы над сериалом. Мэтт Леблан (Джоуи) рассказал, что воссоединение было «меланхоличным», Лиза Кудроу также назвала это событие эмоциональным.

Артисты поделились с People мыслями о том, что могло бы быть с их героями спустя почти 17 лет. По мнению Кудроу, Фиби могла жить в Коннектикуте с мужем и детьми, а также отвечать за уроки искусства в школе.

«Друзья» выходили с 1994 по 2004 год. Премьера спецэпизода состоится на HBO Max 27 мая. Сценария в новой серии не будет, поэтому актерам придется импровизировать.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии