Первый фильм известного украинского клипмейкера покажут на фестивале «Молодость»

Одним из спецсобытий крупнейшего кинофестиваля Украины станет ретроспективный показ «Orangelove» — режиссерского дебюта Алана Бадоева

В 2021-м году фестиваль «Молодость» отмечает 50-летний юбилей — и по этому случаю его команда подготовила особую программу «50: річниця». В эту программу вошли фильмы, которые демонстрировались на фестивале в предыдущие годы и успели стать достоянием мировой культуры. Одним из ключевых событий программы станет показ фильма «Orangelove» Алана Бадоева. Именно на «Молодости», 15 лет назад, эта работа была впервые представлена Бадоевым в Украине — сразу после мировой премьеры на Каннском кинофестивале.

«Orangelove» — история двух молодых влюбленных, случайно вовлеченных в страстный и разрушительный роман. Игорь Шестопалов, программный директор «Молодости», считает, что 2000-ые стали для «Молодости» декадой реформаций, во время которой началось становление нового украинского кино и открытие новых лиц, одним из которых стал Алан Бадоев. Сегодня же Бадоев — почетный амбассадор юбилейной «Молодости»: кроме показа «Orangelove» он также представит на фестивале международную программу короткого метра.

Алан Бадоев: «Я очень рад, что у «Orangelove» сложилась такая интересная судьба и ему неоднократно выпадала честь представлять Украину за границей. Приглашаю всех на фестиваль: посмотреть и почувствовать ту энергию молодости, быть может, режиссерской неопытности, но большой веры».

Показ «Orangelove» в рамках «Молодости» состоится 31 мая в 21.00 на большом экране арки Дружбы Народов. Известный режиссер откроет показ вступительным словом, а после пообщается со зрителями в формате Q&A.

Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.