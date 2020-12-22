  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Барак Обама назвал любимые сериалы 2020 года

    • Розсилка
    Экс-президент США Барак Обама&nbsp; - Барак Обама назвал любимые сериалы 2020 года
    Экс-президент США Барак Обама 

    Политик перечислил свои источники вдохновения

    Экс-президент США Барак Обама назвал телесериалы, которые ему нравилось смотреть в перерывах между написанием своих мемуаров «Земля обетованная» (A Promised Land). Об этом сообщил Entertainment Weekly.

    Среди телесериалов бывший глава Штатов перечислил «Лучше звоните Солу» (глубокие персонажи и исследование темной стороны американской мечты) и «В лучшем мире». Еще он упомянул о «Хранителях» и «Пацанах» (авторы умудрились поднять серьезные вопросы о расовой принадлежности, капитализме, корпоративной власти и СМИ в историях о супергероях).

    Также в написании книги Обаме помогли баскетбольные матчи, зеленый чай и, конечно, поддержка со стороны любимой супруги Мишель.

    Ранее «Скотч» сообщал имена актеров, которые сыграют в приквеле «Игры престолов».

    Приквел «Дом дракона» был анонсирован в октябре 2019 года. Спин-офф снимут по книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Выход шоу запланирован на 2022 год.

    Сериал продюсируют Мигель Сапочник и Райан Кондал. Среди режиссеров проекта — Клэр Килнер, Гита В. Патель и Грег Яйтанс

     Читайте также: Легендарную студию Metro-Goldwyn-Mayer продадут из-за долгов

    .

    Теги: кино Сериал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies