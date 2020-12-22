Барак Обама назвал любимые сериалы 2020 года

Политик перечислил свои источники вдохновения

Экс-президент США Барак Обама назвал телесериалы, которые ему нравилось смотреть в перерывах между написанием своих мемуаров «Земля обетованная» (A Promised Land). Об этом сообщил Entertainment Weekly.

Среди телесериалов бывший глава Штатов перечислил «Лучше звоните Солу» (глубокие персонажи и исследование темной стороны американской мечты) и «В лучшем мире». Еще он упомянул о «Хранителях» и «Пацанах» (авторы умудрились поднять серьезные вопросы о расовой принадлежности, капитализме, корпоративной власти и СМИ в историях о супергероях).

Также в написании книги Обаме помогли баскетбольные матчи, зеленый чай и, конечно, поддержка со стороны любимой супруги Мишель.

Ранее «Скотч» сообщал имена актеров, которые сыграют в приквеле «Игры престолов».

Приквел «Дом дракона» был анонсирован в октябре 2019 года. Спин-офф снимут по книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Выход шоу запланирован на 2022 год.

Сериал продюсируют Мигель Сапочник и Райан Кондал. Среди режиссеров проекта — Клэр Килнер, Гита В. Патель и Грег Яйтанс

.