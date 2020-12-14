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    Шоу-биз

    Стали известны имена актеров, которые сыграют в приквеле «Игры престолов»

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    Стали известны имена актеров, которые сыграют в приквеле «Игры престолов»

    Премьера сериала запланирована на 2022 год

    К актерскому составу приквела «Игры престолов» — сериалу HBO «Дом дракона» — присоединились Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д’Арси. Об этом пишет Variety.

    Кук, известная по работе в фильме Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» и сериале «Мотель Бейтса», исполнит роль Алисенты Хайтауэр, выросшей в Красном Замке, рядом с королем и его ближайшим окружением. Героиня описана в книге как «самая красивая женщина в Семи Королевствах», которая обладает «изысканной грацией и политической проницательностью».

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    Эмма Д’Арси
    Мэтт Смит
    Оливия Кук

    Актриса с небинарной идентичностью Эмма Д’Арси («Страсть к приключениям», «Мисс плохое поведение») сыграет принцессу Рейниру Таргариен, которая должна была стать первой правящей королевой Вестероса.

    Персонажи Алисента и Рейнира были основными действующими лицами в гражданской войне между двумя ветвями дома Таргариенов, известной как «Танец драконов».

    Звезда сериалов «Доктор Кто» и «Корона» Мэтт Смит сыграет принца Деймона Таргариена, «несравненного воина» и младшего брата короля Визериса.

    Приквел «Дом дракона» был анонсирован в октябре 2019 года. Спин-офф снимут по книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Выход шоу запланирован на 2022 год.

    Сериал продюсируют Мигель Сапочник и Райан Кондал. Среди режиссеров проекта — Клэр Килнер, Гита В. Патель и Грег Яйтанс.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: кино Сериал шоу-бизнес
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