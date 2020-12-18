  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Зрители негодуют из-за обилия подросткового секса в сериале от Netflix

    • Розсилка
    Кадр из сериала &laquo;Хрупкие создания&raquo;&nbsp; - Зрители негодуют из-за обилия подросткового секса в сериале от Netflix
    Кадр из сериала «Хрупкие создания» 

    Почему Netflix так одержим сексуализированием несовершеннолетних? — спросил у шоураннеров один из юзеров

    Зрители сериала «Хрупкие создания» от Netflix пожаловались на обилие почти порнографических сцен секса с персонажами-подростками. Своим мнением о шоу интернет-пользователи поделились в Twitter.

    Пользователи сети объяснили, что шоураннеры добавили такое количество «сцен обнаженки и секса, чтобы компенсировать отсутствие последовательного сюжета».

    «Надеюсь, что создатели сериала "Хрупкие создания" увидят негативную реакцию зрителей на обилие секс-сцен и поймут, что нам [зрителям] просто нужна хорошая криминальная драма про балет»

    В частности, сериал раскритиковали за секс-сцены с персонажами-подростками, отметив, что у проекта есть огромный потенциал истории о чернокожей женщине, стремящейся к успеху в привилегированном виде спорта для белых. Но в итоге получилось шоу о сексе, отмечают зрители. «Почему Netflix так одержим сексуализированием несовершеннолетних?» — спросил у шоураннеров один из юзеров.

    Подростковая теледрама «Хрупкие создания» основана на одноименном романе Соны Чарайпотра и Дониэля Клейтон и рассказывает об учениках элитной балетной академии.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

     Читайте также: Олега Винника высмеяли из-за участия в «Голосе страны»
    Теги: знаменитости кино Сериал секс новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies