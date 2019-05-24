Создатели поделились новыми подробностями о третьем сезоне «Очень странных дел»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чуть больше месяца остается до премьеры третьего сезона «Очень странных дел»

Перед выходом новых эпизодов поклонникам стоит пересмотреть предыдущие серии, а также узнать, что интересного создатели приготовили для зрителей.

Шоураннеры сериала Мэтт и Росс Дафферы описали третий сезон «Очень странных дел» как непростительно смешной, но в то же время ужасающий и напряженный. По словам сценаристов, в этом году зрители получат гораздо больше всего: спецэффектов, драмы, бромансов, соперничества и моментов с любимыми героями. В официальном трейлере шоу не просто так показали новый торговый центр Хокинса — в его стенах произойдут важные события, многие из которых будут связаны с магазинчиком мороженого Scoops Ahoy. Действие сюжета развернется во время летних каникул, так что зрители увидят больше романтики между Одиннадцать и Майком, Лукасом и Макс и даже Хоппером и Джойс.

В третьем сезоне больше экранного времени получат младшая сестра Лукаса Эрика и старший брат Макс Билли Харгроув. По признанию создателей, герой должен был сыграть большую роль во втором сезоне, но сценарий оказался так загружен событиями и сюжетными линиями, что многое пришлось оставить на потом.

Зрителей также заинтриговали тем, что они могут увидеть больше особенных детей. «Не могу даже представить, что мир не узнает никого, кроме Одиннадцатой и Восьмой. Мы определенно подразумевали, что есть и другие люди со сверхъестественными способностями», — заявил режиссер Шон Леви.

В различных интервью братья Даффер обещали, что в третьем сезоне герои столкнуться с новыми злодеями, которых мельком показали в трейлере. Однако это не значит, что Теневой монстр остался в прошлом. «Одиннадцать закрыла врата, но он найдет другой путь в Хокинс, так что стоит побеспокоиться о героине», — сказал шоураннер.

В прошлых эпизодах Стив Харрингтон из задиры и школьного короля превратился в лучшую няньку на свете, и создатели обещают, что изменится немногое. Он по-прежнему продолжит общение с Дастином и, возможно, еще поборется за сердце своей бывшей девушки Нэнси. «Не думаю, что это конец их истории. Стив вырос и многому научился, он стал больше заботиться о других, так что не все кончено», — сказал актер Джо Кири.





Джерело: popcornnews