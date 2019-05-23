Звезды сериала «Крепостная» засветились в Каннах
-
Розсилка
С 14 по 25 мая проходит 72-ой Каннский кинофестиваль
На красной дорожке одна за другой меняются звезды в шикарных нарядах, зрители с удовольствием смотрят лучшие фильмы, которые отобрали организаторы. И быть в числе причастных к главному кинособытию – огромная честь.
На днях на Лазурном берегу появились и звезды сериала «Крепостная», второй сезон которого будет осенью на Стб, Катерина Ковальчук и Алина Коваленко. Катерина играет главную роль в сериале и убеждена, что Канны – это место, где собираются множество людей из индустрии.
«Очень полезно знакомиться, встречать новых людей, ходить на вечеринки, налаживать контакты. Впитываю мировую творческую энергетику на Каннском кинофестивале. К тому же, у меня здесь множество знакомых из разных уголков мира», - делится впечатлениями Катя.
Алину Коваленко зрители увидят во втором сезоне. Она сыграет сильную и прогрессивную звезду киевских балов Ольгу Родзевич.