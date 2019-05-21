Эмилия Кларк боялась, что Бейонсе разлюбит ее из-за Дейенерис



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От любви до ненависти финальный сезон

Эмилия Кларк дала большое интервью журналу The New Yorker. В нем актриса, сыгравшая Дейенерис в «Игре престолов», одном из самых популярных сериалов современности, рассказала о финале проекта, своей героине и о том, как боялась, что Бейонсе ее возненавидит.

Эмилия Кларк познакомилась с Бейонсе на оскаровской афтепати, которую они устроили вместе с мужем, рэпером Джей-Зи. Пропустив около 6 бокалов шампанского, Эмилия уже была довольно пьяной, поэтому просто сидела за баром и наблюдала, как вокруг нее, словно рыбы в аквариуме, проплывают Дрейк, Рианна, Джей Ло, Адель и Лео. Спустя мгновение Кларк заметила, что к ней направляется хозяйка вечеринки – сама поп-дива.

«Я вижу этого ангела, эту невероятную женщину, летящую ко мне», – рассказывает Кларк, вспоминая, что в тот момент ей было сложно себя контролировать. Би подошла к ней и сказала: «Боже мой, так приятно с тобой познакомиться. Я думаю, что ты великолепна».

«Я чуть не расплакалась. Я видела свое отражение в ее глазах», – восхищается Эмилия, признаваясь, что смотрела на нее глазами самого сумасшедшего фаната, как кролик на свет фар.

«Я видела тебя вживую на концерте, ты удивительная! Замечательная!» – сказала ей Кларк. Но, по словам актрисы, в ту минуту ей хотелось закричать: «Пожалуйста, пожалуйста, пусть я и дальше буду тебе нравиться, ну и что, что моя героиня превращается в диктатора, уничтожившего море людей!»

Тогда, задолго до выхода финального сезона «Игры престолов», Кларк никому не могла рассказать о том, что ее беспокоит. «Господи, мой главный кумир в жизни говорит, что я ей нравлюсь, и я точно знаю, что к концу этого сезона она меня возненавидит», – переживала Эмилия.

Джерело: Buro 24/7