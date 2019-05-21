Николай Костер-Вальдау предложил снять сиквел «Игры престолов» про Арью

По мнению актера, сиквел может повторить успех сериала

У Николая Костера-Вальдау было чуть больше времени, чем у нас, чтобы свыкнуться с результатами борьбы за трон – его Джейме Ланнистер выбыл из борьбы (и заодно из жизни) еще в предыдущей серии, так что на происходящее прямо сейчас актер реагирует спокойно и где-то даже с юмором.

Например, вместо того, чтобы ругаться с фанатами, подписывающими петицию о пересъемках 8 сезона, Вальдау предложил снять сиквел.