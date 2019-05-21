Николай Костер-Вальдау предложил снять сиквел «Игры престолов» про Арью
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По мнению актера, сиквел может повторить успех сериала
У Николая Костера-Вальдау было чуть больше времени, чем у нас, чтобы свыкнуться с результатами борьбы за трон – его Джейме Ланнистер выбыл из борьбы (и заодно из жизни) еще в предыдущей серии, так что на происходящее прямо сейчас актер реагирует спокойно и где-то даже с юмором.
Например, вместо того, чтобы ругаться с фанатами, подписывающими петицию о пересъемках 8 сезона, Вальдау предложил снять сиквел.
В своем Instagram Вальдау поделился видео, в котором начал с того, что отметил очередной рекорд «Игры престолов»:
«Ну что, как вам финальный эпизод? Самое большое количество зрителей в истории – но теперь всё закончилось. Это даже где-то немного грустно, – продолжил актер. – Что за невероятные десять лет! Спасибо вам, что смотрели. Я просто благодарен. Эпизод получился изумительным! Я на самом деле считаю, что это была замечательная концовка. И Арья…».
Также Николай Костер-Вальдау отметил, что поклонникам стоит создать еще одну петицию и потребовать продолжения истории.
«Я знаю, что они разрабатывают все эти приквелы, но как насчет сиквела? С Арьей? Почему бы вам – это просто идея – не организовать петицию? Онлайн-петицию HBO, чтобы они сняли сиквел с Арьей Старк», - отметил актер.
Джерело: popcornnews