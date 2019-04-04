Рианна в ярко-желтом мини спела в караоке свои песни (видео)
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Розсилка
Рианна
Певица порадовала поклонников ярким образом
31-летняя Рианна давно не радовала поклонников своими выходами в свет. Пока же знаменитость посвящает свое время развитию своих бизнес-проектов и устроила по этому поводу вечеринку в Лондоне.
На мероприятии звезда появилась в ярко-желтом мини-платье с открытыми плечами и остроносых туфлях в тон. Дополняли образ сумочка от Medea и очками от собственного бренда Fenty.
Sing, @rihanna! #FentyBeauty pic.twitter.com/PoUmegfM2w— Fenty Stats (@FentyStats) 3 квітня 2019 р.
Судя по фотографиям в соцсетях, Рианна отлично провела время на вечеринке и охотно фотографировалась с гостями. Не обошлось и без развлекательной программы: певица исполнила перед собравшимися одну из своих песен, а потом еще и зажгла на танцполе.