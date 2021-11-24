Spotify прогнулся под необычное требование Адель

Певица выпустила первый за шесть лет альбом

Стриминговый сервис Spotify отключил функцию случайного воспроизведения песен на новом альбоме британской певицы Адель по ее собственной просьбе, поскольку их установленный порядок продуман специально, чтобы слушатель услышал продуманную полноценную историю. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Twitter.

Вышедшая 19 ноября пластинка получила название «30». Альбом является четвертым студийным альбомом артистки и первым полноценным релизом с 2015 года.

«Это был единственный запрос, который я когда-либо сделала в нашей постоянно меняющейся индустрии. Мы не без причин создаем наши альбомы с такой тщательностью и продумываем трек-листы. Наше искусство рассказывает истории, и их следует слушать так, как мы задумали. Спасибо Spotify, что вы прислушались», — написала Адель.

Ранее «Скотч» сообщал, что Адель пожаловалась на проблемы с психикой.

Звезда призналась, что из-за депрессии она в течение нескольких недель практически не вставала с постели и целыми днями смотрела сериал «Клан Сопрано».

Тогда они с Конекки делили опеку над девятилетним сыном, она много ночей поводила в одиночестве наедине со своими мыслями и переживаниями, в результате чего у нее развилась тревожность.