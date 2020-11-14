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    Шоу-биз

    Наконец-то на украинском языке. Ирина Билык новую песню на украинском (видео)

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    Певица Ирина Билык - Наконец-то на украинском языке. Ирина Билык новую песню на украинском (видео)
    Певица Ирина Билык
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Фанаты с одобрением встретили новую песню артистки

    Популярная певица Ирина Билык представила новую песню. Артистка записала атмосферную композицию на украинском языке «Не стримуй погляд». Как призналась артистка, трек был готов еще летом этого года, однако она его приберегла именно на сейчас, чтобы сделать сюрприз фанатам.

    «Мне было приятно придумать эту романтическую историю ... Песня была готова еще в июне, но я держала ее до сих пор, чтобы сделать вам сюрприз. Невероятные звуки удивительных инструментов, мой голос и космическая энергия уже превращает Мир из Черного в Белый. Все, что нам осталось — не сдерживать взгляд, когда идем в толпе ... навстречу своей любви», - прокомментировала артистка.

    По словам Билык, в основе аранжировки — атмосферные звуки безладовой бас-гитары, которая была специально для певицы записана на студии в США известным украинским музыкантом Ханом Бейли.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Ирина Билык
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