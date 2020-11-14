Наконец-то на украинском языке. Ирина Билык новую песню на украинском (видео)

Фанаты с одобрением встретили новую песню артистки

Популярная певица Ирина Билык представила новую песню. Артистка записала атмосферную композицию на украинском языке «Не стримуй погляд». Как призналась артистка, трек был готов еще летом этого года, однако она его приберегла именно на сейчас, чтобы сделать сюрприз фанатам.

«Мне было приятно придумать эту романтическую историю ... Песня была готова еще в июне, но я держала ее до сих пор, чтобы сделать вам сюрприз. Невероятные звуки удивительных инструментов, мой голос и космическая энергия уже превращает Мир из Черного в Белый. Все, что нам осталось — не сдерживать взгляд, когда идем в толпе ... навстречу своей любви», - прокомментировала артистка.

По словам Билык, в основе аранжировки — атмосферные звуки безладовой бас-гитары, которая была специально для певицы записана на студии в США известным украинским музыкантом Ханом Бейли.

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