Принцу Чарльзу – 72. Обнародовано трогательное фото Елизаветы II с сыном

В британской королевской семье праздник

Старшего сына королевы Елизаветы II уже давно окрестили «вечным наследником» из-за того, что он слишком долго ждет своей очереди занять престол. Однако сам принц Уэльский Чарльзу не печалится по этому поводу, а, напротив, всегда и везде сохраняет приподнятое состояние духа. Даже на официальных снимках Чарльза с завидной регулярностью можно увидеть с радостной улыбкой на лице.

Букингемский дворец поделился знаковыми кадрами с именинником. На официальной странице британских монархов появился раритетный снимок с принцем в младенческом возрасте: малыша на руках держала его венценосная мама. На следующей фотографии уже 70-летний принц Чарльз смеется, глядя прямо на королеву, и она отвечает ему тем же.

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