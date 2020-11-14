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    Шоу-биз

    Принцу Чарльзу – 72. Обнародовано трогательное фото Елизаветы II с сыном

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    Принцу Чарльзу – 72. Обнародовано трогательное фото Елизаветы II с сыном

    В британской королевской семье праздник

    Старшего сына королевы Елизаветы II уже давно окрестили «вечным наследником» из-за того, что он слишком долго ждет своей очереди занять престол. Однако сам принц Уэльский Чарльзу не печалится по этому поводу, а, напротив, всегда и везде сохраняет приподнятое состояние духа. Даже на официальных снимках Чарльза с завидной регулярностью можно увидеть с радостной улыбкой на лице.

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    Принцу Чарльзу – 72. Обнародовано трогательное фото Елизаветы II с сыном
    Принцу Чарльзу – 72. Обнародовано трогательное фото Елизаветы II с сыном

    Букингемский дворец поделился знаковыми кадрами с именинником. На официальной странице британских монархов появился раритетный снимок с принцем в младенческом возрасте: малыша на руках держала его венценосная мама. На следующей фотографии уже 70-летний принц Чарльз смеется, глядя прямо на королеву, и она отвечает ему тем же.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: знаменитости Принц Чарльз
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