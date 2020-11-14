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    Жизнь

    Умер Армен Джигарханян. Раскрыта причина смерти актера

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    Советский актер Армен Джигарханян - Умер Армен Джигарханян. Раскрыта причина смерти актера
    Советский актер Армен Джигарханян

    В последние годы Джигарханян часто попадал в больницу

    Легендарный армянский и советский актер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.

    Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался из-за отказа почек. Причину его смерти раскрыли российские СМИ в окружении артиста.

    Смерть Джигарханяна констатировали врачи больницы, в которой он находился.

    В последние годы Джигарханян часто попадал в больницу. В июне 2020-го его госпитализировали в тяжелом состоянии с инсультом. Тогда его бывшая жена Виталина Цимбалюк-Романовская пояснила, что состояние актера ухудшилось из-за сидячего образа жизни, который он вел в самоизоляции.

     Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 в Ереване. Окончил Ереванский художественно-театральный институт. На сцене с 1955 г. С 1969 г. по 1996 г. - в Московском театре им. В. Маяковского. С 1996 года руководил собственным театром »Московский драматический театр Армена Джигарханяна».

    Во время российского вторжения в Украину в марте 2014 Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями дурака, процитировав армянскую пословицу: Дурак бросил камень в воду, 100 умных вытянуть не могут.

    Актер заявил, что не подписывал и не собирается подписывать никаких писем в поддержку Путина, поскольку «не понимает как русские и украинцы могут враждовать между собой».

    Теги: знаменитости актер умер
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