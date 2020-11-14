Умер Армен Джигарханян. Раскрыта причина смерти актера

В последние годы Джигарханян часто попадал в больницу

Легендарный армянский и советский актер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался из-за отказа почек. Причину его смерти раскрыли российские СМИ в окружении артиста.

Смерть Джигарханяна констатировали врачи больницы, в которой он находился.

В последние годы Джигарханян часто попадал в больницу. В июне 2020-го его госпитализировали в тяжелом состоянии с инсультом. Тогда его бывшая жена Виталина Цимбалюк-Романовская пояснила, что состояние актера ухудшилось из-за сидячего образа жизни, который он вел в самоизоляции.