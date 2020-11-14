Умер Армен Джигарханян. Раскрыта причина смерти актера
В последние годы Джигарханян часто попадал в больницу
Легендарный армянский и советский актер Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался из-за отказа почек. Причину его смерти раскрыли российские СМИ в окружении артиста.
Смерть Джигарханяна констатировали врачи больницы, в которой он находился.
В последние годы Джигарханян часто попадал в больницу. В июне 2020-го его госпитализировали в тяжелом состоянии с инсультом. Тогда его бывшая жена Виталина Цимбалюк-Романовская пояснила, что состояние актера ухудшилось из-за сидячего образа жизни, который он вел в самоизоляции.
Во время российского вторжения в Украину в марте 2014 Армен Джигарханян поддержал украинцев и сравнил действия российского руководства с действиями дурака, процитировав армянскую пословицу: Дурак бросил камень в воду, 100 умных вытянуть не могут.
Актер заявил, что не подписывал и не собирается подписывать никаких писем в поддержку Путина, поскольку «не понимает как русские и украинцы могут враждовать между собой».