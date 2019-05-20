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    Курьез

    Знак свыше? На инаугурации Зеленского случился казус

    • Розсилка
    Знак свыше? На инаугурации Зеленского случился казус

    Военный уронил на пол удостоверение шестого президента Украины

    Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его новому главе государства Владимиру Зеленскому.

    Документ упал с церемониальной подушки, которую нес военный Почетного караула.

    Новому президенту удостоверение вручила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

    После того как Зеленский положил документ на церемониальную подушку, военный уронил его на пол. Однако удостоверение быстро подняли и вернули на место.

     Читайте также: Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде (видео).


    Владимир Зеленский
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